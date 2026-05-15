Última prueba para los preseleccionados del Brasileirão que buscan seducir a Ancelotti

El italiano Carlo Ancelotti podría acabar de despejar algunas dudas según el rendimiento de los candidatos en la 16ª ronda de La liga brasileña, antes de divulgar la lista definitiva el lunes en Río de Janeiro.

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El extécnico del Real Madrid, que el jueves renovó su contrato hasta el Mundial de 2030, reconoció esta semana a The Athletic que ya definió a 24 de los 26 futbolistas que viajarán al certamen en Norteamérica (11 de junio-19 de julio).

Neymar, debate nacional

La mayor expectativa es sobre Neymar, de 34 años. Al astro brasileño se le pudo ver con una mejor condición física en los últimos partidos con el Santos. En los tres encuentros disputados en mayo, suma dos goles y una asistencia.

“La convocatoria de Neymar depende solo de él, de lo que el jugador demuestre en el campo. Este es un criterio muy claro y no se aplica solo a Neymar” declaró esta semana Ancelotti en una entrevista con The Guardian.

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“Con la mayoría de los jugadores, es necesario evaluar el talento y la condición física. Con Neymar, necesitamos evaluar solo la condición física, porque su talento es indiscutible. Depende de él, no de mí”, agregó.

Este domingo, Neymar tendrá la última oportunidad para mostrar lo que tiene para ofrecer, en el partido que el Santos jugará como local contra el Coritiba, en el que el Peixe busca una victoria para alejarse del descenso, que tiene a un punto.

El escuadrón flamenguista

El equipo con más preconvocados es el Flamengo, con siete: los defensas Alex Sandro, Danilo, Léo Ortiz y Léo Pereira, el centrocampista Lucas Paquetá y los delanteros Pedro y Samuel Lino.

De todos ellos, el veterano Danilo, de 34 años, es el único que tiene la plaza confirmada, como admitió públicamente Ancelotti, mientras que Alex Sandro y Paquetá son habituales en la selección.

Quien ganó terreno en las últimas semanas es el delantero Pedro, con 16 goles en 30 partidos esta temporada. Tras caer eliminado el jueves en la Copa de Brasil contra el Vitória, el Flamengo vuelve a centrarse en la Liga, donde este domingo visita al Athletico Paranaense.

Segundo en la tabla, a cuatro puntos del Palmeiras y con un partido menos, el Mengão se enfrenta al quinto clasificado.

Expectativas con Danilo

Otra de las expectativas es la inclusión del volante del Botafogo, Danilo dos Santos, una de las figuras de esta campaña en Brasil y que incluso marcó un gol en el último amistoso de la Canarinha contra Croacia (3-1).

“El sábado, antes del partido contra el Corinthians, voy a estar más ansioso por la convocatoria, pero por ahora sigo tranquilo”, declaró el jugador, codiciado por varios clubes y de quien se da por descontada su salida del Fogão tras el Mundial.

Junto con su compañero Vitinho, defensor también en la prelista, el Botafogo recibe al Corinthians el domingo tras caer eliminado en la Copa de Brasil contra el Chapecoense.

Posibles sorpresas

El líder Palmeiras apenas cuenta con un preseleccionado, el mediocampista Andreas Pereira, según las filtraciones de la prensa.

Este sábado, el Verdão recibe en uno de los duelos estrella de la jornada al Cruzeiro, al alza tras su mal inicio y que aporta cinco preseleccionados: los defensas Fabrício Bruno y Kaiki, los centrocampistas Gerson y Matheus Pereira y el goleador Kaio Jorge.

En la portería, Hugo Souza (Corinthians) cuenta con más números que el veterano Weverton (Gremio) para ser el tercer arquero.

En el lateral izquierdo, una de las posiciones donde Carletto ha admitido problemas, Paulo Henrique (Vasco) y Luciano Juba (Bahía) podrían ser una de las sorpresas de Ancelotti para la Copa del Mundo. Brasil debutará ante Marruecos el 13 de junio. Haití y Escocia completan el Grupo C. AFP