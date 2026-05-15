Nagatomo convocado para su quinto Mundial; Mitoma y Minamino fuera de la lista de Japón

"Solo pude seleccionar a 26 jugadores, pero lamento no haber podido incluir a muchos más. Sin embargo, los elegí basándome en su labor anterior y en conversaciones con el cuerpo técnico, convencido de que este es nuestro mejor equipo en este momento. Creo que he elegido a los 26 mejores jugadores para que Japón pueda triunfar a nivel mundial", afirmó Moriyasu.
Japón, que jugará un amistoso (la Copa Kirin) ante Islandia en Tokio el día 31, se enfrentará en el Mundial a Países Bajos en Dallas (15 de junio), a Túnez en Monterrey (21 de junio) y a Suecia de nuevo en Dallas (26 de junio). Comenzará a entrenarse el 25 de este mes.
- Guardametas Tomoki Hayakawa (Kashima Antlers), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima), Zion Suzuki (Parma/ITA)
- Defensas: Yuto Nagatomo (FC Tokio), Shogo Taniguchi (Sint-Truiden/BEL), Kou Itakura, Takehiro Tomiyasu (Ajax/NED), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord/NED), Hiroki Ito (Bayern Múnich/GER), Ayumu Seko (Le Havre/FRA), Yukinari Sugawara (Werder Bremen/GER), Junnosuke Suzuki (Copenhague/DIN)
- Medios/delanteros: Wataru Endo (Liverpool/ING), Junya Ito (Genk/BEL), Daichi Kamada (Crystal Palace/ING), Koki Ogawa (NEC Nimega/NED), Daizen Maeda (Celtic/ESC), Ritsu Doan (Eintracht Fráncfort/GER), Ayase Ueda (Feyenoord/NED), Ao Tanaka (Leeds United/ING), Keito Nakamura (Stade de Reims/FRA), Kaishu Sano (Mainz 05/GER), Takefusa Kubo (Real Sociedad/ESP), Yuito Suzuki (Friburgo/GER), Kento Shiogai (Wolfsburgo/GER) y Keisuke Goto (Sint-Truiden/BEL).