Friburgo afronta contra Aston Villa su primera final europea

El partido contra el Aston Villa supone la segunda gran final en la historia del club de la Selva Negra, Friburgo, después de la Copa de Alemania de 2022, y es el punto culminante de una constante evolución los últimos años.

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Mientras gigantes alemanes con una gran masa social como Hamburgo, Schalke 04 y Stuttgart han tambaleado y sufrido descensos en las últimas temporadas, el Friburgo se ha consolidado como un asiduo a competiciones europeas.

Minutos después de vencer al Braga para llegar a la final, Nicolas Höfler, un centrocampista de 36 años que se retirará en verano tras dos décadas en el club, permanecía de pie sobre el césped mientras los aficionados invadían el campo. Contó a los periodistas que le costaba creer lo que había logrado el “pequeño Friburgo” .

Las estrictas normas de control por parte de los socios en Alemania restringen la inversión externa, lo que significa que hay pocos atajos hacia el éxito para los equipos ambiciosos.

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Mejora metódica y pertenencia

El Friburgo es el ejemplo modelo de mejora metódica y gradual, basada en decisiones acertadas y en un claro sentido de identidad y pertenencia. Prueba de ello, los dos entrenadores más importantes de la historia del Friburgo -Volker Finke y Christian Streich- estuvieron ambos una década al frente del banquillo, y ello a pesar de haber sufrido descensos.

El actual DT, Julian Schuster, tomó las riendas en 2024 luego de haber jugado en el equipo desde 2008 hasta 2018.

En su primera temporada, Schuster llevó al Friburgo muy cerca de clasificarse para la Liga de Campeones. Este año, el Friburgo llegó a las semifinales de la Copa de Alemania y a la gran final de la Europa League.

El núcleo del plantel está formado por varios jugadores de larga trayectoria, muchos de los cuales salieron de la cantera del Friburgo.

El capitán Christian Günter, el defensor Matthias Ginter, Nicolas Höfler y la joven promesa Johan Manzambi son solo algunos de los productos de la cantera del club.

Ginter, de 32 años y nacido en Friburgo, afirmó que los valores colectivos de su equipo han sentado las bases del éxito.

“Se trata de las virtudes compartidas que han distinguido al club durante años y nos han llevado a donde estamos hoy”, dijo el jueves Ginter, campeón del mundo con Alemania en 2014. “En los últimos años ha habido un desarrollo constante.

En lo personal, quizá no tengamos sobre el papel a las mayores estrellas individuales, pero funcionamos perfectamente como equipo. “Como el fútbol es un deporte de equipo, eso funciona bastante bien” .

Ginter calificó el duelo contra el Villa como “el partido más importante en la historia del club, y vamos a salir a por todas” .

El capitán Günter, de 33 años, ha pasado toda su carrera en el club, pero dejó claro que llegar a la final no era suficiente. “No tiene sentido perder; ese es el lema con el que tenemos que ir allí. Ojalá podamos levantar la copa al final. Vivir eso sería increíble. Puedes soñar todo lo que quieras, pero primero hay que conseguirlo”, sentenció. AFP