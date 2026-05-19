Joao Pedro, elegido mejor jugador del Chelsea tras quedarse fuera del Mundial

El delantero, que llegó del Brighton & Hove Albion el pasado verano, ha sido votado por los aficionados como el mejor del curso después de marcar veinte tantos en su campaña de debut.

Se ha impuesto en las votaciones al argentino Enzo Fernández y al ecuatoriano Moisés Caicedo.

El brasileño recibirá el premio este martes en la previa del encuentro contra el Tottenham Hotspur que se jugará en Stamford Bridge y en el que los 'Blues' se juegan sus últimas posibilidades de estar en Europa la temporada que viene.

Joao Pedro, que también ha repartido nueve asistencias este curso, es el sexto futbolista en la historia del Chelsea en generar veinte goles o más en Premier League en su primera temporada en el club, tras Jimmy Floyd Hasselbaink, Eden Hazard, Diego Costa, Cesc Fabregas y Cole Palmer.

Pese a todo esto, Ancelotti optó por otros jugadores, incluido Neymar -ausente de la Cnarinha desde 2023-, de cara a la lista definitiva que disputará la Copa del Mundo.