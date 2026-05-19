Southampton, excluido del repechaje de ascenso a la Premier por espiar al rival

En virtud de esa decisión de exclusión del Southampton, el Middlesbrough fue repescado para la final por el ascenso ante el Hull City, el sábado en Wembley.

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Ese partido es considerado como el más lucrativo del mundo, habida cuenta del aumento de ingresos que supone disputar la Premier League, sobre todo en concepto de derechos de televisión.

Sin embargo, el Southampton puede recurrir la decisión emitida el martes por una comisión independiente. El recurso sería examinado el miércoles.

Un miembro del cuerpo técnico del Southampton fue sorprendido por directivos del Middlesbrough grabando el entrenamiento con su teléfono.

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Southampton ha reconocido haber infringido en tres ocasiones la prohibición de observar “la sesión de entrenamiento de otro club en las 72 horas previas a un partido programado”, se precisa, aludiendo al Middlesbrough en mayo de 2026, pero también al Oxford en diciembre de 2025 y al Ipswich Town en abril de 2026.

La sanción dictada el martes, debido a sus infracciones repetidas, incluye también una deducción de cuatro puntos para la próxima temporada de Championship (2ª división inglesa).

El espionaje relacionado con los play-offs de ascenso tuvo lugar antes del partido de ida de la semifinal, que terminó con un empate (0-0).

El Southampton ganó el partido de vuelta por 2-1 en la prórroga. En un comunicado, el Middlesbrough “celebró” la sanción impuesta y su readmisión en la final. “Creemos que esto envía un mensaje claro para el futuro de nuestro deporte en materia de integridad y comportamiento deportivos”, escribió el Boro. AFP