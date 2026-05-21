Cristiano Ronaldo conquista su primer título en Arabia Saudí

A sus 41 años, el astro luso tachó la gran asignatura pendiente que le quedaba en Oriente Medio y sumó una corona oficial inédita a su legendario palmarés.

El ansiado primer grito oficial en Oriente Medio

Para el portugués, recientemente convocado para disputar su sexto Mundial, esta conquista representa su primer título oficial en Arabia y el número 36 de toda su carrera profesional.

Hasta la fecha, el “Bicho” se había quedado con las ganas de celebrar de manera oficial en Riad, ya que con el cuadro de Al Nassr tan solo había ganado la Copa de Campeones de Clubes Árabes de 2023, una competición que no cuenta con el reconocimiento de la FIFA. Esta liga borra de un plumazo los tragos amargos previos y le devuelve el estatus de campeón en una nueva frontera.

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Además, el Al Nassr rompió una sequía institucional: el club no se proclamaba campeón de liga desde 2019. Se impuso en la última jornada de la Saudí Pro League, a la que llegó líder con dos puntos de ventaja sobre el Al Hilal.

Gestionando el fantasma del Al Hilal y la presión por campeonar

El primer título de Cristiano en tierras saudíes se rubricó bajo máxima tensión. El Al Hilal, dirigido por Simone Inzaghi e invicto en la competición, se adelantó en el minuto 4 en su choque ante el Al Fayha. Esto obligó a los de Jorge Jesús a gestionar la enorme presión de tener que ganar para no ceder el campeonato, espantando el fantasma de su reciente derrota frente al Gamba Osaka en la final de la Liga de Campeones 2.

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Era, además, la segunda oportunidad del Al Nassr de proclamarse campeón. La primera la malogró de forma increíble la jornada anterior tras un error garrafal de Bento que acabó en autogol en la última jugada del clásico frente al Al-Hilal (1-1), postergando el alirón de CR7 a falta de dos fechas.

Así se construyó la noche del alirón

Los nervios frente al Damac comenzaron a disiparse por medio del balón parado en el minuto 34, cuando Sadio Mané apareció en el borde del área chica para cabecear a la red un córner lanzado por Joao Félix, quien sumó una nueva asistencia para acercar al equipo al gran objetivo de la temporada.

⚽️ 𝗕𝗨𝗨𝗨𝗧𝗧𝗧 ! Kingsley Coman 👑



AL NASSR EST À 40MIN. DU TITRE 🔥🔥



52’ | Al Nassr 2 - 0 Damac https://t.co/7bX1pSpwxB pic.twitter.com/fVn7Qald68 — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) May 21, 2026

Ya en la segunda mitad, Kingsley Coman pareció encarrilar el campeonato en el minuto 52 con un gran zurdazo desde la frontal pegado al poste derecho. Sin embargo, el suspenso regresó apenas cuatro minutos después, cuando Morlaye Sylla convirtió un penal para el Damac tras una mano de Simakan, poniendo un tenso 2-1 en el marcador.

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El show del campeón: Doblete para ahuyentar fantasmas

Cuando la tensión crecía en el Al Awwal Park, el legendario atacante luso apareció para sellar su propia noche de gloria. En el minuto 63, Cristiano Ronaldo ahuyentó definitivamente los males del Al Nassr con un gol de falta directa magistral que superó a la barrera por fuera y se coló por el palo más alejado del portero Kewin.

⚽️ 𝗕𝗢𝗨𝗨𝗨𝗠𝗠𝗠 ! Cristiano Ronaldo 🐐



LE COUP FRANC DE CRISTIANO RONALDO



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62’ | Al Nassr 3 - 1 Damac https://t.co/OUwMNodBQ3 pic.twitter.com/rFNc2lkACW — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) May 21, 2026

Para coronar su primer título liguero en el país, en el minuto 81, la estrella portuguesa puso el broche de oro al aprovechar un balón muerto en el área chica para fusilar el primer palo, firmando un doblete que desató la fiesta del campeonato y significó el descenso del Damac.

⚽️ 𝗦𝗜𝗜𝗜𝗨𝗨𝗨 ! Cristiano Ronaldo (doublé) 🐐



AL NASSR EST CHAMPION D’ARABIE SAOUDITE, AL NASSR EST CHAMPION D’ARABIE SAOUDITE, AL NASSR EST CHAMPION D’ARABIE SAOUDITEEEEEE



81’ | Al Nassr 4 - 1 Damac https://t.co/VVsDnihdLf pic.twitter.com/UozpeNembD — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) May 21, 2026

A un paso de la mítica cifra de los 1.000 goles

Con este show definitivo para alzar la copa, el exdelantero del Real Madrid finalizó la campaña en la tercera posición de la tabla de goleadores de la liga saudí con 28 tantos. En el cómputo total de su trayectoria, el astro portugués acumula un impresionante registro de 973 goles, lo que lo deja a tan solo 27 festejos de alcanzar su ansiado reto personal de llegar a los 1.000 gritos sagrados.