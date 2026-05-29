Luis Enrique descifra el choque de estilos entre el PSG y el Arsenal

La gran final de la Champions League en el Puskas Arena de Budapest no solo definirá al nuevo rey de Europa, sino que también ofrecerá un apasionante choque estratégico desde los banquillos. Lejos de encasillar el partido como un simple enfrentamiento entre el poder ofensivo francés y el muro defensivo inglés, el técnico parisino prefiere ver el fútbol desde otra perspectiva.

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El entrenador español del PSG, Luis Enrique, afirmó este viernes que tanto su equipo como su rival el sábado en la final de la Champions, el Arsenal, representan: “dos ideas que se parecen, pero con esquemas diferentes”.

Aunque el PSG es el equipo más goleador de la competición con 44 goles, y los Gunners de Mikel Arteta son el menos goleado -seis goles en 14 partidos- Luis Enrique encontró más similitudes que diferencias entre el campeón de la Ligue 1 y el de la Premier League. El asturiano profundizó en este análisis en una conferencia de prensa ante una multitud de periodistas acreditados en la capital húngara. “Diría que más que dos ideas diferentes, son dos ideas que se parecen pero con esquemas diferentes, porque ellos son un equipo que también marca goles, y nosotros somos un equipo que también defiende bien, pero lo hacemos por caminos diferentes”.

El respeto por el campeón de la Premier y las claves de la final

El estratega del conjunto parisino no escatimó en elogios para el trabajo que ha venido realizando su compatriota Mikel Arteta en Londres. De manera contundente, Luis Enrique consideró que el Arsenal es “merecedor” del título de la Premier: “Fue el mejor equipo y el más consistente”.

Más allá de las virtudes del oponente, la experiencia en el manejo de las emociones y la preparación táctica previa juegan un papel crucial en este tipo de citas donde la gloria se define por detalles milimétricos. El técnico asturiano confía en el bagaje de su plantilla tras los enfrentamientos recientes entre ambos clubes en el viejo continente. “Hemos tenido tiempo de analizar al rival, lo conocemos bien, hemos jugado contra ellos las dos últimas temporadas, siempre hay detalles que mejorar, pero es importante saber gestionar una final, uno nunca sabe cuándo va a volver a una final”.