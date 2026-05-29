Saka y la cita con la historia del Arsenal: “La final se va a decidir por momentos”

El Puskas Arena de Budapest está listo para ser el escenario de una noche que podría cambiar la historia del fútbol inglés para siempre. En el vestuario del Arsenal la motivación está por las nubes y el factor del desgaste físico quedó completamente en el olvido.

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Bukayo Saka, futbolista del Arsenal, restó importancia a que el Paris Saint Germain haya tenido más tiempo para preparar la final de la Liga de Campeones de este sábado y dijo que el partido se va a decidir “por momentos”, no “por minutos”. El atacante inglés atendió a los medios de comunicación este viernes en el Puskas Arena de Budapest, escenario de la final. “Mañana podemos escribir historia para el club como los primeros jugadores en ganar este título. Es genial poder hacerlo para el club que amo”.

El Arsenal jugó su último encuentro hace cinco días, aunque ya sin nada en juego y con muchos suplentes, mientras que el Paris Saint Germain ha tenido varios días más de descanso al acabar su liga antes. Sin embargo, para la estrella londinense, las piernas cansadas no serán una excusa cuando ruede el balón. “La final no se va a decidir por minutos, se va a decidir por momentos”.

El largo viaje desde el barro hasta la cima de Europa

Saka experimentó el ascenso del Arsenal en los últimos años, desde la llegada de Mikel Arteta. El club pasó de no clasificarse para la Liga de Campeones hasta este momento, siendo campeones de la Premier y en la segunda final de la ‘Champions’ de su historia. Para un jugador que lleva en el club desde que era un niño, mirar atrás es ver una metamorfosis total impulsada por su entrenador. “Me vienen muchas cosas a la mente. Estábamos muy lejos del nivel en el que estamos ahora. Mikel lo tenía muy claro, su misión era devolver al Arsenal a donde merecía. Estoy orgulloso de que hoy podamos estar aquí. Ha sido un viaje largo, con algunas decepciones durante él, pero ha merecido la pena”.