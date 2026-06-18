Coudet prescinde de 14 jugadores en River Plate, con Matías Galarza entre las bajas

Actualmente afectado a la Albirroja para disputar el Mundial de Norteamérica, Galarza Fonda ya sabe que no volverá a pisar el Monumental. La dirigencia ya le notificó las restas mediante un comunicado, por lo tanto los afectados tienen vía libre para buscarle un nuevo destino de manera inmediata una vez que concluya la participación de su selección en la cita mundialista. Así, se “culmina la aventura” del volante formado en Olimpia, recientemente en el Atlanta United de la MLS.

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La salida del mediocampista paraguayo no es un hecho aislado, sino la punta del iceberg de una reestructuración feroz comandada por el “Chacho”, que ya quiere buscar la revancha tras perder el título del torneo Apertura de la Liga Profesional Argentina ante Belgrano de Córdoba. La dirigencia de River Plate confirmó una lista de 14 futbolistas que no serán tenidos en cuenta de cara al segundo semestre de la temporada.

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El primer y más contundente mensaje del entrenador fue logístico: un selecto grupo de futbolistas quedó inmediatamente fuera de la delegación que viajará a Alicante, España, para realizar los trabajos de pretemporada. Entre los nombres de peso que no subirán al avión se destacan los defensores Paulo Díaz, Germán Pezzella y Fabricio Bustos, además de los mediocampistas Maximiliano Meza y Giuliano Galoppo, y los delanteros Maxi Salas y Alex Woiski.

Apartados y con el cartel de “se vende”

La decisión del cuerpo técnico es definitiva. Los jugadores prescindibles ya fueron apartados del plantel profesional y no entrenarán más con el primer equipo. A partir de ahora, la historia pasa a los escritorios, donde el club y los agentes de los futbolistas deberán negociar transferencias, rescisiones o salidas a préstamo.

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En esa misma sintonía que el compatriota Matías Galarza se encuentra el colombiano Kevin Castaño, otro de los volantes a los que se le busca club de manera urgente tras haber sido notificado de que no encaja en los planes futbolísticos del ex-entrenador de Celta de Vigo, Deportivo Alavés y demás.

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La escoba de Coudet no distinguió contratos ni procedencias. La depuración también arrastró a futbolistas que se encontraban a préstamo en la institución. En un movimiento sorpresivo, River resolvió interrumpir anticipadamente las cesiones del uruguayo Matías Viña y de la joya ecuatoriana Kendry Páez, liberando cupos extranjeros y masa salarial de forma inmediata.