Haaland aterriza en Noruega con un peculiar recuerdo del Mundial 2026

El atacante sorprendió a todos al descender a la pista con una sonrisa de oreja a oreja y sosteniendo un mapache disecado. La escena, tan cómica como inesperada para una superestrella de su calibre, tardó apenas unos minutos en convertirse en el último gran fenómeno viral de las redes sociales.

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El detalle que desató las teorías: ¿qué llevaba el animal?

Por si ver al gigante noruego con un mamífero taxidermizado no fuera suficiente, el objeto venía con un extra de misterio que encendió la curiosidad de los aficionados. El mapache no era el único elemento peculiar. Según el material difundido sobre su regreso, el animal llevaba además una botella sujeta entre las patas. No trascendió qué contenía, un dato que añadió un componente de misterio a una imagen ya de por sí insólita.

Lo que más ha descolocado a los usuarios en redes es la absoluta tranquilidad con la que el jugador del City paseaba a su nueva “mascota” de madera y felpa por el aeropuerto. En las fotografías y comentarios que circularon, llamó la atención la naturalidad con la que el “Androide” cargaba el objeto, como si se tratara de un recuerdo turístico convencional y no de una pieza disecada con un accesorio adicional.

It followed me home 🦝🤣 pic.twitter.com/IwMhgv0CAb — Erling Haaland (@Erling) July 13, 2026

De Texas a Oslo: un capricho con sello estadounidense

La explicación detrás de este recuerdo se encuentra en la ruta que siguió la selección de Noruega durante el torneo. Haaland aprovechó su paso por el sur de Estados Unidos para hacerse con un recuerdo muy representativo de la América profunda. De acuerdo con las informaciones publicadas sobre el viaje, el atacante habría adquirido el mapache disecado durante su estancia en Estados Unidos, país que fue sede del torneo. En particular, el delantero pasó parte del Mundial en Texas y habría elegido como souvenir un elemento decorativo asociado a la cultura del sur del país.

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Este peculiar objeto rompe por completo con el catálogo de recuerdos tradicionales a los que nos tienen acostumbrados los futbolistas de élite tras una gran cita internacional: Ese contexto ayuda a explicar —sin volverlo menos sorprendente— por qué el objeto no encaja con los recuerdos habituales de grandes competiciones internacionales: camisetas, medallas conmemorativas o artículos oficiales. En este caso, el “trofeo” informal fue un objeto decorativo de estética marcadamente local.