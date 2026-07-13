‘¿VAR-gentina?’: las teorías conspirativas se multiplican antes de las semifinales del Mundial

La brillantez de Lionel Messi ha ayudado a llevar a Argentina a las semifinales del Mundial 2026, donde jugará un partido de alto voltaje contra Inglaterra el miércoles en Atlanta. Pero el camino de los campeones del mundo hasta semifinales se ha visto envuelto por teorías conspirativas en las redes sociales e internet que sostienen —sin pruebas— que han sido beneficiados.

Las redes sociales están inundadas de videos generados por IA y memes que amplifican esta narrativa, ya sea con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y Messi compartiendo un tierno abrazo en la cubierta del Titanic al estilo de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, o simplemente con el rostro de Infantino superpuesto en el centro del Sol de Mayo de la bandera argentina.

Desde polémicas decisiones arbitrales hasta afirmaciones de haberse beneficiado de un sorteo benévolo hasta la final, la AFP desglosa los principales incidentes que han dado pie a las teorías conspirativas:

1. Messi se libra de la roja

En la victoria de Argentina sobre Argelia en la fase de grupos, cuando la Albiceleste ganaba 1-0, Messi clavó los tacos en la pantorrilla derecha y el tendón de Aquiles del capitán argelino, Aissa Mandi, en el minuto 30. El árbitro polaco Szymon Marciniak señaló falta a favor de Argelia, pero Messi no recibió ninguna otra sanción y terminaría firmando un triplete ante los norafricanos. “En mi opinión, debió ser tarjeta roja. Messi sabía que había hecho algo que podía meterlo en problemas”. — Nedum Onuoha, analista de ESPN.

Varios comentaristas insistieron en que Messi había sido culpable de juego brusco grave y que, según la letra del reglamento, debía haber visto la tarjeta roja, lo que habría conllevado una suspensión. El exárbitro de la liga alemana Patrick Ittrich coincidió: “Para mí, eso es tarjeta roja. Tenemos varios ejemplos de la Bundesliga en los que eso se castigó con roja. Según la letra de la ley, es roja. Si lo hubiera visto así en el campo, habría mostrado la roja”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La federación de fútbol de Argelia presentó posteriormente una queja oficial ante la FIFA por una “injusticia arbitral” en ese partido.

2. Egipto clama robo

Argentina protagonizó una de las remontadas más grandes de la historia para mantenerse con vida en el Mundial en los octavos de final ante Egipto, al levantar un 2-0 en contra hasta el minuto 79 para ganar 3-2 y avanzar a cuartos de final. Pero los jugadores y el cuerpo técnico egipcios se indignaron por varias decisiones del árbitro francés François Letexier que, según ellos, favorecieron a Argentina en momentos clave.

El tema más discutido tras el partido fue un gol de Egipto en la segunda parte que fue anulado tras la intervención del VAR, que había detectado una falta sobre un jugador argentino —Lisandro Martínez— al costado del área egipcia, donde se inició el contragolpe que culminó con Mostafa Zico batiendo al portero albiceleste, Dibu Martínez. Varios analistas cuestionaron si el VAR había sobrepasado su ámbito de actuación.

“¿Quizá querían mantener a los campeones del mundo en el torneo? ¿Quizá querían que Messi siguiera en la lucha?”. — Hossam Hassan, seleccionador egipcio.

El seleccionador egipcio, Hossam Hassan, también afirmó que a los Faraones se les debió conceder un penalti en la jugada previa al gol de la victoria de Argentina, marcado por Enzo Fernández en el descuento. “Parece que ha habido presión por parte del lado argentino sobre el árbitro que ha provocado este desenlace”, afirmó Hassan. “En el fútbol, a veces hay factores externos que van más allá de los aspectos técnicos”.

El responsable de los árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, rechazó las acusaciones egipcias por “infundadas”.

3. Una decisión clave del VAR

Otra decisión del VAR fue clave en la victoria 3-1 de Argentina sobre Suiza en la prórroga el sábado en cuartos de final, en Kansas City. En el minuto 70, el árbitro João Pinheiro mostró tarjeta amarilla al argentino Leandro Paredes por una falta sobre Breel Embolo, poco después de que Suiza empatase 1-1 y mientras dominaba a los cansados campeones del mundo.

Sin embargo, una intervención del VAR utilizando la nueva regla de identidad equivocada de la FIFA determinó que Embolo había realizado un acto de simulación y la decisión fue revocada. Pero como Embolo ya había recibido una amarilla, vio la segunda amonestación y fue expulsado, dejando a Suiza con 10 hombres y frenando su impulso. Argentina acabaría asegurando la victoria en el alargue.

“Fuimos castigados por una norma que, en mi opinión, es completamente inaceptable”. — Murat Yakin, seleccionador suizo.

Muchos comentaristas, no obstante, señalan que Embolo fue justamente sancionado por una zambullida evidente. “Si quieren argumentar que la FIFA está amañando el Mundial a favor de Lionel Messi y Argentina, y algunos de ustedes están empeñados en hacerlo, van a tener que hacerlo mejor que esto”, escribió la columnista de USA Today Nancy Armour.

4. ¿Un sorteo benévolo?

Los críticos del camino de Argentina hasta las semifinales citan la clasificación de sus rivales como prueba del favoritismo de la FIFA. Hasta ahora, antes de su enfrentamiento con Inglaterra del miércoles, Argentina no ha tenido que jugar contra ningún equipo situado por encima del puesto 19 del ranking de la FIFA.

Tras liderar un grupo que incluía a Argelia, Jordania y Austria, sus rivales en la fase eliminatoria fueron Cabo Verde, Egipto y Suiza. Esto se debe en gran medida a la decisión de la FIFA de ubicar como cabezas de serie a las cuatro mejores selecciones del mundo de forma que no pudieran cruzarse entre sí hasta las semifinales.

Inglaterra no se ha enfrentado aún a ningún equipo del top 10, mientras que Francia sí tuvo que jugar contra Marruecos, séptima del ranking, en cuartos de final.

España ha tenido el camino más duro hasta las semifinales, teniendo que eliminar a Portugal (quinta del ranking) y a Bélgica (novena) en su recorrido hacia la penúltima ronda.