El Mundial intensifica el racismo e islamofobia en redes, sobre todo hacia Lamine Yamal

El observatorio ha destacado el volumen de contenidos hostiles hacia el jugador del Barcelona -de nacionalidad española y origen marroquí por parte paterna y ecuatoguineana por parte materna- con comentarios discriminatorios relacionados con su origen e identidad, según ha informado el ministerio este lunes en un comunicado.

El último informe del OBERAXE recoge más de 40.000 contenidos de odio detectados en redes en junio y apunta al ámbito deportivo como el segundo detonante más frecuente, con un 16 % de los contenidos monitorizados, después de la inseguridad ciudadana, que abarca el 69 %.

Las políticas públicas están detrás del 11 % de los contenidos analizados, con ataques a medidas como la regularización de inmigrantes, y los contenidos relacionados con agresiones sexuales alcanzaron el 9 %, mientras que los relacionados con terrorismo y llegada de embarcaciones representaron el 3 % y el 2 %.

En cuanto a los grupos destinatarios de los discursos de odio, las personas de origen norteafricano concentran el 88 % de los contenidos, diez puntos más que en mayo, lo que le consolida como el colectivo más afectado.

Los mensajes dirigidos contra personas musulmanas representaron el 11 % de los contenidos registrados, lo que supone una reducción de 14 puntos, y también han bajado, cuatro puntos, los contenidos dirigidos hacia personas afrodescendientes, que han recibido el 7 %.

El informe recoge mensajes dirigidos contra personas de América Latina y la comunidad judía, aunque en porcentajes significativamente inferiores.

En cuanto al tipo de menajes, el observatorio alerta de un "incremento significativo" de los que deshumanizan o degradan gravemente, que se han elevado hasta el 48 % del total, 25 puntos más que el mes anterior.

Los mensajes que presentan a los grupos diana como una amenaza representaron el 32 %, mientras que aquellos que incitan a la expulsión de personas extranjeras alcanzaron el 10 %.

Este contenido se caracteriza por la agresividad: el 89 % del analizado empleó lenguaje agresivo explícito con insultos, amenazas o descalificaciones y el 10 % recurrió a la ironía o al sarcasmo para difundir mensajes discriminatorios.

El 32 % de los contenidos incorporó imágenes, vídeos, memes o lenguaje codificado, recursos que facilitan la viralización de los mensajes, y dificulta tanto su detección.

El boletín del OBERAXE indica que el 61 % de los contenidos reportados fue retirado por las plataformas digitales: TikTok registró la mayor tasa, con un 98 % de los contenidos reportados eliminados; le sigue X, con el 93 %; Facebook, con 62 %; Instagram, con 32 % y en último lugar se encuentra YouTube, con el 8 %.