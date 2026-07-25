Vozinha, figura de Cabo Verde, será arquero del chileno Colo Colo

“Vozinha va a ser jugador de Colo Colo, en los próximos días va a viajar a Chile, se va a someter a los exámenes de rigor como corresponde y después será presentado aquí en el Estadio Monumental”, afirmó Aníbal Mosa, presidente de Colo Colo, a periodistas, en la previa de un partido de la liga local.
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Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, nació en Mindelo, en la isla de São Vicente, el 3 de junio de 1986.
Su camino no fue fácil: no fue hasta los 26 años que pudo firmar su primer contrato profesional. Su carta de presentación mundialista fue extraordinaria: siete paradas que ayudaron a Cabo Verde a empatar 0-0 con el posterior campeón del mundo, España, en el arranque del Grupo H.
Cabo Verde encadenó nuevos empates con Uruguay, 2-2, y Arabia Saudita, 0-0.
En dieciseisavos de final enfrentó a la Argentina de Messi, contra la que terminó eliminada por un agónico 3-2 en la prórroga.
Tras la caída, el guardameta celebró el despertar futbolístico de su “muy pequeño país, de un país pobre, sin muchas condiciones pero también un pueblo resiliente”.