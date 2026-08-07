Atención Olimpia: Vasco da Gama anunció a Facundo Colidio

Vasco da Gama oficializó el acuerdo y presentó a Facundo Colidio. El atacante, procedente de River Plate de Argentina, es refuerzo del rival de Olimpia en la Copa Sudamericana 2026 para la segunda parte de la temporada. “Vasco da Gama informa que llegó a un acuerdo con el delantero argentino Facundo Colidio”, publicó el club brasileño en las redes sociales.

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“El jugador desembarcó en Río de Janeiro este viernes para la realización de los exámenes médicos y, a continuación, dará curso a los trámites burocráticos para ser oficializado como nuevo refuerzo del Gigante de la Colina”, explicó Vasco, que aguardará por los exámenes médicos para luego oficializar la contratación del jugador de 26 años.

¿Qué dijo Facundo Colidio tras la llegada a Vasco da Gama?

Colidio habló con los medios brasileños en el Aeropuerto. “Tengo grandes expectativas. Vengo de un gran club y estoy en excelente forma. Quiero volver al máximo nivel. Y vamos a por ello. Muchísimas gracias por el apoyo que he recibido en redes sociales, porque lo he visto. Conozco muy bien el club al que llego y espero darles muchas alegrías”, expresó el delantero.

“Soy un delantero que puede jugar en todas las líneas de ataque, soy rápido y me desenvuelvo bien en los duelos individuales. Eso lo verán también en el campo”, agregó Colidio, quien jugó en el Millonario desde 2023. El ex Tigre jugó de centro delantero como de extremo por izquierda. En este 2026, marcó 5 goles y entregó 3 asistencias.

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Vasco da Gama: El monto que pagó a River Plate por Facundo Colidio

Vasco da Gama abonará a River Plate US$ 4.500.000 por el cincuenta por ciento de los derechos económicos de Facundo Colidio. Posteriormente, el Almirante podrá adquirir el resto del pase por otros US$ 5.000.000, pero en función a objetivos que fueron establecidos en el contrato de la transferencia, revela Globoesporte.