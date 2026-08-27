Duro camino para PSG y Barcelona en la Champions League

Por tercer año seguido, un sistema informático automatizado fue desvelando las hojas de ruta de cada equipo presente en el grupo único de 36 clubes de la Liga de Campeones 2026/27, con los ex futbolistas David Villa y Thierry Henry en el escenario como colaboradores del proceso.

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De mediados de setiembre a finales de enero, durante ocho rondas, se determinará una clasificación conjunta en la que los ocho primeros accederán directamente a octavos de final y los equipos entre el noveno y el vigesimocuarto puesto tendrán que enfrentarse en un play-off para buscar ese mismo objetivo. Todo ello con la final del 5 de junio de 2027 en el estadio Metropolitano de Madrid como meta última.

Exigencia para el campeón

Como en la pasada temporada, el PSG no tendrá gran espacio para la relajación y deberá esforzarse desde el principio si quiere caminar hacia una tercera Orejona seguida.

Inglaterra será su destino más delicado y por partida doble, ya que tendrá que visitar al nuevo Manchester City de Enzo Maresca y al Aston Villa, vigente campeón de la Europa League. Villarreal y Como serán sus otros dos desplazamientos en esta fase de liguilla.

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Por el Parque de los Príncipes pasarán sobre todo el Barcelona y la Roma, además de dos adversarios en principio más cómodos, el Galatasaray y el Slovan Bratislava, que el miércoles fue el último de los 36 equipos en validar su boleto.

Después de ser subcampeón del torneo la pasada temporada, el Arsenal persigue su ansiada primera coronación en el torneo europeo y, de entrada, el azar le deparó un camino también delicado, con dos españoles (Real Madrid y Betis), dos alemanes (Bayern Múnich y Borussia Dortmund) y una visita al Nápoles de Massimiliano Allegri. El azar deparó además que las dos “Cenicientas” del sorteo, el Viking noruego y el Sabah azerbaiyano, se enfrenten en una de las fechas.

Cara y cruz para los grandes españoles

Entre los españoles, los eternos rivales Real Madrid y Barcelona tuvieron suerte desigual, con más dureza para los segundos.

El equipo azulgrana tendrá al campeón europeo PSG de su ex entrenador Luis Enrique como principal obstáculo y en el Camp Nou tendrá dos reencuentros: el de Rodri con su exequipo Manchester City y la visita del Como de Cesc Fábregas, entrenado por el exjugador del Barça y formado en La Masía.

El resto de rivales del campeón de LaLiga se completan con Aston Villa, Sporting de Lisboa, Feyenoord, Galatasaray y el que parece más asequible, el debutante Sabah de Azerbaiyán. En el caso del Real Madrid, las visitas al subcampeón Arsenal y a la Roma, y la recepción en el Bernabéu del Inter de Milán son los tres partidos más serios en un horizonte por lo demás despejado (PSV, RB Leipzig, Shakhtar, Linz, AEK Atenas).

Más duro fue el resultado del sorteo para el Atlético de Diego Simeone, con Bayern Munich, Liverpool y Manchester United en el camino.

El Betis tuvo un sorteo de dificultad media, con Arsenal (en casa) y Bayern (fuera) como exámenes más difíciles, mientras que el Villarreal tuvo especialmente mala fortuna, con un camino lleno de trampas (PSG, Liverpool, Manchester United, Borussia Dortmund o Napoli).

Marquinhos, premio UEFA Respect

En el inicio de la ceremonia del sorteo, la UEFA entregó su primer premio “UEFA Respect: Beyond the Game Award”, que fue a Marquinhos en reconocimiento a su labor en favor de la deportividad. “El fair play es algo muy importante en el fútbol y en la vida cotidiana.

Seguiré mostrando respeto este año. Es un honor para mí este premio”, dijo el defensa brasileño en un vídeo, justo después de que el trofeo fuera recogido en su nombre por Nasser Al Khelaifi, el presidente del PSG.

La UEFA destacó especialmente cómo Marquinhos renunció a las primeras celebraciones del PSG tras ganar a finales de mayo en Budapest la final de la Champions, para ir a consolar a su compatriota Gabriel Magalhães, del Arsenal, que acaba de errar un penal en la tanda decisiva.