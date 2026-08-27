Eduardo Coudet dejó de ser el técnico de River tras eliminación en la Sudamericana

La caída ante Independiente Santa Fe, coronada tras una definición agónica de 22 penales, precipitó la salida del “Chacho”, quien caminaba sobre la cuerda floja tras perder la final del Apertura 2026, quedar out de la Copa Argentina y encadenar una racha de cinco derrotas al hilo sin convertir goles.

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“Coudet nos expresó su voluntad de dar un paso al costado. Es una decisión que hemos tomado de común acuerdo”, confirmó el presidente Stefano Di Carlo en una rueda de prensa compartida con el propio DT y Enzo Francescoli en el Estadio Monumental.

"CHACHO NOS HA EXPRESADO SU VOLUNTAD DE DAR UN PASO AL COSTADO"



🗣️ De esta manera, el presidente de River informó que Coudet dejó de ser entrenador del club pic.twitter.com/J19UEdXcoa — SportsCenter (@SC_ESPN) August 27, 2026

En la misma conferencia, la dirigencia ratificó que Leonardo Ponzio —exemblema del club y actual integrante de la secretaría técnica— asumirá de manera interina y estará en el banco este domingo frente a Banfield.

La crónica de una noche fatídica

El capítulo final del ciclo se consumó en un Monumental estupefacto. El Millonario sumó una nueva frustración internacional a manos de Independiente Santa Fe, que logró aguantar el cero en Bogotá y rescató un 1-1 en Buenos Aires para forzar los penales.

Ante los colombianos, el equipo mostró destellos de buen juego y mereció la victoria, pero los fantasmas reaparecieron en el tramo final. La hafeña visitante se consumó después de que el arquero Santiago Beltrán —quien había atajado tres remates— estrellara su propio disparo en las nubes.

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“Hemos dicho desde un principio que había un proceso, que es insostenible sin los resultados, y yo soy el primero que se puso los plazos y que tenía en claro que acá en River hay que ganar y jugar bien”, remarcó Coudet en su despedida.

"LA EXPLICACIÓN QUE TENEMOS PARA DAR ES QUE ESTO ES FÚTBOL" El Chacho Coudet se despidió de River tras finalizar su etapa como entrenador del Millonario. pic.twitter.com/MOmVSMJ922 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 27, 2026

El origen de la debacle

El colapso institucional y futbolístico tuvo un punto de quiebre preciso: aquella final contra Belgrano, donde el equipo ganaba con comodidad hasta el minuto 84 y terminó cediendo el título por 3-2.

El golpe anímico fue letal. Soportando un mercado de pases convulsionado, con una masiva salida de 15 futbolistas resistida por los hinchas, el segundo semestre arrancó con el pie izquierdo y una dolorosa eliminación en la Copa Argentina frente a Aldosivi.

Ni siquiera la jerarquía de los campeones del mundo pudo enderezar el rumbo. La llegada del capitán Nicolás Otamendi, Ángel Correa y Thiago Almada —el fichaje más caro en la historia del fútbol argentino, adquirido al Atlético de Madrid por 20 millones de euros— no bastó para evitar la debacle de un plantel que apenas ganó uno de sus últimos nueve partidos y marcha penúltimo en su zona del Clausura.

La era Coudet se cierra con 14 triunfos, 5 empates y 8 derrotas, coronando un año traumático para el club tras la traumática salida de Marcelo Gallardo en febrero.

El futuro: interinato de Ponzio y lista de candidatos

Con cuatro meses por delante en el año, el panorama inmediato es de extrema urgencia. River quedó lejos de sus grandes metas y su principal objetivo es repuntar en el Clausura para meterse en los playoffs y rescatar un boleto a la Copa Libertadores 2027 (hoy se ubica 11° en la tabla anual).

Mientras Ponzio toma las riendas de manera provisoria para visitar este domingo a Banfield, la danza de nombres para suceder al “Chacho” ya comenzó a agitar el mundo Millonario: Hernán Crespo, Eduardo Domínguez y el histórico Ramón Díaz figuran en carpeta.