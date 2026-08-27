Santa Fe acaba el sueño continental de River Plate

El golpe es especialmente doloroso para el Millonario, River Plate, que veía en la Copa Sudamericana una oportunidad para rescatar un semestre cargado de decepciones.

Lea más: Vozinha se estrena con triunfo y portería a cero en Colo Colo

La eliminación por penales, tras el empate 1-1 en los 90 minutos, profundizó las dudas sobre el equipo y aumentó aún más la presión sobre el “Chacho” Coudet.

Sebastián Driussi adelantó a River a los 51 minutos, pero el uruguayo Franco Fagúndez igualó para Santa Fe de penal a los 80, llevando la clasificación a una dramática tanda desde los once metros tras el 0-0 registrado en la ida en Bogotá.

La definición se extendió hasta los arqueros. Tras ejecutar los diez jugadores de campo de cada equipo, el joven guardameta de River, Santiago Beltrán, de 21 años, asumió la responsabilidad de patear el undécimo penal de los millonarios. Beltrán, que durante la tanda había tapado tres remates, no pudo completar la hazaña y envió su disparo por encima del travesaño. Acto seguido, el golero cardenal Weimar Asprilla acertó su lanzamiento y le dio a Santa Fe la clasificación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En los cuartos de final, Santa Fe, último representante colombiano en carrera, se enfrentará con el brasileño Vasco da Gama, que viene de eliminar al paraguayo Olimpia (4-1) en su serie.

“Quiero pedirle disculpas a la gente. Veníamos trabajando mucho, y estábamos preparados para este partido, que se termina definiendo de la peor manera. Esto es lo que a uno le toca. Me tocó ejecutar y no lo pude hacer y me voy con bronca”, destacó Beltrán.

Todo era de River, pero…

Apenas comenzado el encuentro, el Millonario tomó el control absoluto de las acciones y arrinconó a un Santa Fe sorprendido.

Con una posesión cercana al 80% durante largos pasajes del primer tiempo, generó varias ocasiones claras, pero volvió a exhibir uno de sus principales problemas de la temporada: la falta de contundencia frente al arco rival.

El dominio local encontró recompensa en el complemento, cuando Driussi empujó a la red un centro de Gonzalo Montiel para abrir el marcador. Sin embargo, River no consiguió liquidar el partido y terminó pagando caro esa falta de eficacia.

Santa Fe creció con los cambios, encontró espacios y llegó al empate mediante un penal convertido por el uruguayo Franco Fagúndez a diez minutos del final. La tensión se trasladó entonces a una larguísima definición desde los once metros que terminó teniendo todos los ingredientes del drama.

¿Continuidad del Chacho?

River pareció quedar mejor perfilado cuando Santiago Beltrán contuvo el disparo de Emmanuel Olivera, pero el colombiano Rafael Borré estrelló luego su remate en un poste y Martínez Quarta envió el suyo por encima del travesaño.

Santa Fe tampoco aprovechó del todo sus oportunidades para cerrarlo. Allí apareció la figura de Beltrán. El joven arquero sostuvo con vida al conjunto argentino al detener los lanzamientos de Jhojan Torres y Luis Palacios, alimentando la esperanza de los más de 80.000 aficionados presentes en el Monumental.

La tanda se extendió hasta los arqueros. Beltrán, convertido hasta entonces en héroe de la noche, asumió la responsabilidad del último disparo de River, pero envió la pelota muy por encima del larguero. Acto seguido, Weimar Asprilla ejecutó con firmeza y selló una clasificación histórica para el cuadro bogotano.

La eliminación deja a River sumido en una profunda crisis deportiva. Fuera de la Copa Sudamericana, eliminado previamente de la Copa Argentina y lejos de los puestos de protagonismo en el Clausura, el equipo apenas conserva el campeonato local como objetivo.

En este contexto, la continuidad de Coudet es casi una quimera, más allá de que el DT recibió apoyo de los jugadores, como el propio Beltrán: “el respaldo con el Chacho y el cuerpo técnico es total, de esto salimos todos juntos”.