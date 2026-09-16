Brighton de Diego Gómez remonta en Old Trafford y deja al United sin Copa de la Liga

El conjunto de los Diablos Rojos ganaba por 2-0 en los primeros compases del encuentro disputado en el “teatro de los sueños”, pero el Brighton & Hove Albion —con el concurso del mediocampista paraguayo Diego Gómez hasta el minuto 66— firmó una remontada furiosa (2-3) para eliminar a los locales en la Copa de la Liga.

Lea más: Respiro copero para los de Unai Emery mientras arde la Premier League

Con este tropiezo, el United tiró por la borda una imponente racha: llevaba doce años sin perder un partido en casa que marchaba ganando al descanso (una maldición que, trasladada a la Premier League, no se veía desde 1984).

Las claves del colapso en Old Trafford

De la ilusión al desconcierto pasaron los locales cuando los tantos tempraneros de Shea Lacey y Mason Mount (2-0 en el minuto 10) hicieron soñar a la afición con una goleada plácida. Sin embargo, el exceso de confianza se apoderó de los Diablos Rojos: tras el segundo tanto, el equipo dirigido por Michael Carrick renunció a atacar, acumuló cincuenta minutos sin disparar a portería y fió su suerte a la ineficacia rival.

En medio de la batalla táctica, cuando el partido iba empatado 2-2, el volante albirrojo, Diego Gómez ingresó desde el banco en el minuto 66, en sustitución del danés Matt O’Riley para aportar dinamismo, frescura y criterio en la medular, impulsando la reacción definitiva de las “Gaviotas”, que dio vuelta el marcador antesd de llegar al último cuarto de hora.

A esto se sumaron los errores fatales del tercer portero del United, Karl Darlow, quien facilitó la remontada visitante con fallos de concentración que permitieron el tanto de Charalampos Kostoulas justo antes del descanso. Ya en la segunda mitad, el golpe letal se consumó cuando Pascal Gross y Maxim De Cuyper silenciaron Old Trafford con los goles que certificaron el definitivo triunfo de 2-3 de los dirigidos por Fabian Marc Hürzeler.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Triste final y próximo destino

Ni siquiera la desesperada entrada de Bruno Fernandes al terreno de juego logró obrar el milagro para los locales. Mientras el Manchester United se despide prematuramente de los dieciseisavos del torneo, el Brighton de Diego Gómez avanza con firmeza hacia los octavos de final. El conjunto albiazul ya espera rival en el sorteo programado para este mismo miércoles, donde compartirá bombo con otros grandes clasificados como el Chelsea, el Arsenal y el Aston Villa.