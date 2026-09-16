Respiro copero para los de Unai Emery mientras arde la Premier League

Los Villanos se sacudieron el reciente tropiezo liguero y vencieron a domicilio al Coventry City por 1-3, logrando una valiosa clasificación a los octavos de final de la Copa de la Liga inglesa. Esta es apenas la segunda vez desde la llegada de Emery al banquillo de Birmingham en 2022 que el club alcanza esta instancia en la competición doméstica.

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Goles, jerarquía y presión en los bancos

La victoria a domicilio sirvió para curar las heridas tras la derrota del fin de semana ante el Nottingham Forest. El gran protagonista de la noche fue Tammy Abraham, autor de un doblete que significó sus primeros tantos de la temporada, complementado con un certero cabezazo de Ross Barkley para sentenciar el encuentro.

Por su parte, el Coventry —que sufre un duro arranque tras regresar a la máxima categoría 25 años después, encadenando cuatro derrotas en la liga— al menos se llevó el consuelo de firmar la joya de la noche: un soberbio gol de falta directa a la escuadra obra de Victor Torp. Sin embargo, el tanto de poco sirvió para evitar la caída de los dirigidos por Frank Lampard, quien comienza a sentir la presión asfixiante de la necesidad de victorias para sostener su cargo.

A cambiar el chip con urgencia

Unai Emery suma este triunfo al conseguido previamente ante el Brujas en la Liga de Campeones, contrastando con el sufrida situación doméstica donde aún no conocen la victoria en la Premier. El margen de error se agota y el fin de semana el equipo tendrá una prueba de fuego: visitar el campo del Tottenham Hotspur con la obligación imperiosa de sumar para salir de los puestos de descenso.

Con boleto en mano, el Aston Villa ya espera en el sorteo de octavos de final, una instancia que también compartirán el Newcastle United, Bradford City, Crystal Palace, Bournemouth, Chelsea, Sunderland, Fulham, Arsenal, Peterborough, Brighton & Hove Albion, Fleetwood y Everton.