El Sunderland de Omar Alderte se estrena con triunfo en la Europa League

Sin embargo, la gran nota de preocupación para la afición albirroja estuvo en la enfermería: el zaguero paraguayo Omar Alderete, titular en el esquema de Régis Le Bris, tuvo que retirarse lesionado a los 52 minutos de juego, siendo reemplazado por el norirlandés Daniel Ballard.

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Tensión, postes y redención desde los once metros

El conjunto inglés dominó con claridad los compases iniciales, imponiendo su ritmo ante un AZ Alkmaar que resistió como pudo. Los Black Cats merodearon el gol repetidas veces durante la primera mitad, rozando el tanto cuando el francés Enzo Le Fée estrelló un potente disparo directamente en la madera.

Tras el susto de la lesión de Alderete en el inicio del complemento, el partido encontró su punto de inflexión a los veinte minutos de la reanudación. Una falta dentro del área de Weslley Patati sobre Enzo Le Fée fue castigada con pena máxima. El propio centrocampista francés asumió la máxima responsabilidad —buscando redimirse tras el penalti fallado el pasado sábado ante David Raya frente al Arsenal en la Premier League— y no falló, colocando el esférico ajustado a la escuadra para desatar la locura local.

Robin Roefs sella la victoria

Con la ventaja en el marcador, el Sunderland supo sufrir para abrochar los tres primeros puntos de su andadura europea. Los neerlandeses buscaron el empate con insistencia en el tramo final, pero se toparon con un providencial Robin Roefs. El guardameta de los Black Cats firmó una parada magnífica en el minuto 81 para negarle el gol a Valdemar Byskov y asegurar una noche memorable para el club inglés.