El Bayern aplasta al Unión Berlín con una actuación estelar y un récord de Harry Kane

La fiesta de goles tuvo nombres propios bien marcados: Jamal Musiala abrió la cuenta, Harry Kane aportó un doblete (incluyendo un tanto desde los doce pasos para la historia), Ismael Saibari se sumó a la fiesta, y el francés Michael Olise se robó las luces con un triplete memorable.

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La apertura y el centenario histórico de Kane

El dominio muniqués en la posesión fue abrumador desde el pitazo inicial, aunque al principio costó vulnerar el cerrojo de un Unión replegado que solo había sufrido dos avisos tempranos de Olise (minutos 2 y 16). Sin embargo, la muralla cayó en el minuto 18: tras una recuperación clave en campo rival de Aleksandar Pavlovic, Alphonso Davies asistió a Musiala, quien sacó un espléndido disparo cruzado desde fuera del área para romper el cero.

Con el marcador abierto, el vendaval se desató. El portero visitante, Frederik Rönnow, evitó el segundo al taparle un cabezazo a quemarropa a Jonathan Tah (22′), pero nada pudo hacer en el minuto 39. Michael Olise generó un penalti dentro del área que Harry Kane transformó con jerarquía para firmar su gol número 100 en la Bundesliga. Antes de marcharse al descanso, en el minuto 43, el propio Olise coronó una jugada iniciada por Joshua Kimmich y un rebote ganado por Musiala para clavar un tremendo remate a la escuadra desde media distancia.

Exquisita paliza en el complemento

A pesar de un efímero conato de reacción del Unión al arrancar la segunda mitad —con dos intervenciones providenciales de Manuel Neuer ante remates de Haberer y un cabezazo de Rothe—, el Bayern no bajó el pie del acelerador.

En el minuto 54, Kane estiró la cuenta con un certero cabezazo tras centro medido de Olise. A partir de allí, al gigante alemán le salió absolutamente todo: Ismael Saibari firmó el quinto de la noche, y Michael Olise completó su hat-trick particular con una exhibición de talento puro. El sexto llegó tras un gran pase de Tom Bischof que el francés transformó tras eludir al guardameta Rönnow con categoría, mientras que el séptimo y definitivo cayó con un auténtico misil de media distancia que selló la inolvidable goleada.

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Los mejores momentos del encuentro:

Ficha técnica del partido:

Bayern Múnich (7): Neuer; Stasinic, Tah, Upamecano (Minjaee Kim, minuto 46), Davies (Brown, minuto 83); Kimmich, Pavlovic (Bishof, minuto 63); Olise, Musiala, Luis Díaz (Saibari, minuto 63); Kane (Gnabry, minuto 77).

Union Berlín (0): Rönnow; Trimmel, Querfeld, Udokhai, Rothe; Khedira, Haberer (Kemlin, minuto 60); Aebischer, Schäfer (Köhn, minuto 82); Latte Lath (Starke, minuto 46), Jeong (Burcu, minuto 60).

Goles: 1-0, minuto 18, Musiala; 2-0, minuto 39, Kane, de penal; 3-0, minuto 43, Olise; 4-0, minuto 54, Kane; 5-0, minuto 70, Saibari; 6-0, minuto 73, Olise; 7-0, minuto 76, Olise.

Árbitro: Benjamin Brand. Amonestó a Udokhai, Rami Khedira, Upamecano, Burcu. Incidencias: partido de la jornada de la Bundesliga disputado en la Allianz Arena de Múnich.