Saúl Salcedo regresó al predio de Newell’s para seguir su recuperación tras el accidente

En esta primera toma de contacto con las instalaciones rosarinas, el defensor combinó sesiones de kinesiología con rutinas específicas de fortalecimiento. La consigna en el predio rojinegro es inquebrantable: cero apuros y evolución paso a paso. El horizonte está fijado a mediano plazo, con el gran anhelo de que el defensor pueda realizar la pretemporada 2027 a la par del resto del plantel.

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El fichaje truncado de Libertad y la tragedia en el Chaco

El zaguero canterano de Olimpia emprendía viaje rumbo a nuestro país para sellar su vinculación a préstamo con Libertad cuando la tragedia se cruzó en la ruta. El violento impacto vial, que lamentablemente cobró la vida del conductor del otro rodado, le dejó al futbolista una compleja fractura de tibia y peroné por la que debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia.

Aquel frustrado fichaje significaba el gran trampolín para retornar al fútbol de su país y cambiar de aire. Todo estaba firmado de palabra entre los clubes, a un paso de la revisión médica. Tras la operación en Rosario, donde encaró los primeros y más duros meses de convalecencia en silencio, el reencuentro con el búnker rojinegro representa un bálsamo tras tanto sufrimiento.

Curar el alma y revolucionar el vestuario

En la institución rosarina tienen absoluta claridad sobre este tipo de procesos: la rehabilitación de un golpe tan duro excede el campo de lo ortopédico. Por ello, el defensor guaraní cuenta con un blindaje psicológico y un soporte integral para sanar las secuelas invisibles de un trauma de semejantes proporciones.

Mientras tanto, su sola presencia en el Centro Griffa desató una ola de alegría incontenible en el vestuario. Entre abrazos, sonrisas y complicidades cotidianas, el plantel y el cuerpo técnico recibieron al paraguayo con los brazos abiertos, conscientes de que verlo pisar nuevamente el césped es, por lejos, la mejor noticia del año

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Fuente: TyC Sports