Boca Juniors golpea en el Nuevo Gasómetro y extiende su dulce momento en el Clausura argentino

El momento de forma de Boca Juniors parece no tener techo. En una nueva edición de un clásico siempre caliente, el conjunto auriazul derrotó este domingo por 0-2 a San Lorenzo a domicilio, en el marco de la décima jornada del Torneo Clausura. Este triunfo no hace más que consolidar la excelente dinámica del equipo, que recientemente abrochó su clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana y a los cuartos de final de la Copa Argentina.

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El trámite del encuentro se inclinó temprano para la visita. Si bien el trámite tuvo intensidad, San Lorenzo sufrió un duro revés al quedarse con un hombre menos en el minuto 31 por la expulsión de Manuel Insaurralde. Boca supo aprovechar la superioridad numérica y sentenció la historia gracias a las anotaciones de Leandro Lozano y del delantero uruguayo Miguel Ángel Merentiel.

¡¡OTRA VEZ VOS, LEANDRO!! Lozano se asoció con Leonel Flores y definió con un zurdazo para el 1-0 parcial de Boca vs. San Lorenzo en el Clásico de la fecha 10 del #TorneoClausura. ¡El uruguayo venía de marcar el gol del Xeneize vs. San Pablo en la CONMEBOL #Sudamericana! pic.twitter.com/WJn85vpeV7 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2026

Además, el partido contó con sabor paraguayo sobre el césped del Nuevo Gasómetro, ya que Ángel Romero ingresó en el minuto 73, en reemplazo de Alan Velezco, para enfrentar a su ex equipo aportar frescura y manejo al mediocampo xeneize en la recta final del cotejo.

La agenda del domingo y el mapa de los líderes

La jornada dominical del fútbol argentino dejó otros resultados destacados. Rosario Central hizo los deberes en casa y se impuso por la mínima (1-0) a Argentinos Juniors con un solitario tanto de Ignacio Ovando, mientras que Newell’s Old Boys cosechó tres puntos vitales fuera de casa al vencer 0-1 a Platense gracias a la conquista de Santiago Solari.

¡GOLAZO EN EL CLÁSICO! Lautaro Blanco se lució con una jugada TOP en la que tiró un caño y asistió a Miguel Merentiel para el 2-0 de Boca sobre San Lorenzo en la fecha 10 del #TorneoClausura. ¡4 GOLES EN 6 PARTIDOS ANTE EL CICLÓN EN EL XENEIZE PARA EL URUGUAYO! pic.twitter.com/yXfxJy0jz3 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2026

Estos marcadores complementan un fin de semana que ya había dejado movimientos importantes entre viernes y sábado: el categórico triunfo de Racing Club por 3-1 sobre Sarmiento de Junín, la trabajada victoria de Independiente por 1-2 en su visita a Unión en Santa Fe, y la gran sorpresa de la fecha, la caída de River Plate por 1-2 como local ante Huracán.

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Tras disputarse este capítulo del torneo, el panorama en las tablas de posiciones muestra a Instituto como solitario líder de la Zona A con 22 puntos, tras su resonante victoria por 3-1 en el clásico cordobés ante Talleres. En tanto, la paridad se apodera del Grupo B, donde Argentinos Juniors y Rosario Central comparten la cima con 18 unidades cada uno, prometiendo una lucha sin tregua en la segunda mitad del certamen.