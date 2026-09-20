Los paraguayos quedan a mano en el Brasileirão

En la capital del estado de Río Grande do Sul se enfrentaban dos clubes con objetivos distintos en el Brasileirão. El local Gremio lucha por evitar el descenso, mientras que Palmeiras necesitaba ganar para quedar como solitario líder, al menos de manera provisoria.

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Con el 0-0, el Tricolor gaúcho llegó a 29 puntos y se ubica en el puesto 17, entre 20 equipos, es decir en la zona de descenso.

El elenco dirigido por Renato Gaúcho tuvo como titulares al defensor paraguayo Fabián Cornelio Balbuena y el mediocampista Mathías Villasanti.

El Verdão paulista, que llegó a 57 unidades y dio alcance a Flamengo, que en el turno vespertino recibe en el Maracaná de Río de Janeiro al Bragantino de Isidro Pitta (18:30), fue capitaneado por Gustavo Gómez. Como piezas de recambio actuaron Ramón “Amiguito” Sosa y Mauricio Prado.

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En resumen, Palmeiras mereció la victoria, pero no pudo superar la resistencia de Weverton, el experimentado arquero de 38 años de larga militancia en el club verde paulista, que sostuvo el Gremio, que festejó el punto alcanzado, pese a situarse en la incómoda posición.