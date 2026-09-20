Video: Alexandro Maidana anota en clásico cordobés

En medio de una de las mejores campañas de su historia en la Primera división, Instituto prolongó su gran momento con una festejada victoria por 3-1 en uno de los clásicos de Córdoba contra el alicaído Talleres.

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Giuliano Cerato (minuto 49), Alex Luna (58) y Ezequiel Unsaín (79, en contra) anotaron los goles para La Gloria, como se conoce a los albirrojos de Alta Córdoba, mientras que el paraguayo Alexandro Maidana (65) achicó distancias para la T.

⚽El gol de Alexandro Maidana para descontar el partido.



Talleres pierde 2-1 pic.twitter.com/SfgF7mjgK2 — Club Atlético Talleres ⭐ (@CATcordoba1913) September 20, 2026

La victoria le permite a Instituto mirar al resto desde lo más alto del Grupo A con 22 puntos, cuatro por encima del escolta Defensa (18).

Del otro lado, Talleres (8) ronda el piso de la tabla, en una campaña muy por debajo de lo esperado.

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El atyreño Maidana surgido profesionalmente en Guaraní, con pasado en Atyrá FC y Resistencia, en la Intermedia, llegó a su tercera anotación en 15 partidos en Talleres.

El lateral izquierdo integró el plantel de la selección paraguaya que compitió en la Copa del Mundo Norteamérica 2026.