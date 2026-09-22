Bolivia afina detalles para sus exigentes amistosos ante Paraguay y Argentina

El objetivo es claro: aprovechar al máximo los amistosos internacionales ante dos gigantes del continente como lo son la selección paraguaya de Gustavo Alfaro y el combinado argentino comandado por Lionel Scaloni para consolidar un nuevo ciclo futbolístico.

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Proyección y ambición internacional

El defensa del CF Montréal, Efraín Morales, dejó claro que estos encuentros son vitales para el futuro del equipo de cara al próximo ciclo eliminatorio: “Estos dos partidos son una buena oportunidad para crecer como equipo, es una nueva etapa, es muy bueno para nosotros... Son equipos muy fuertes y de calidad”.

Además, el zaguero remarcó que la meta a corto y mediano plazo es clara: “llegar a otro nivel” y perfilarse como candidatos firmes para la siguiente Copa del Mundo.

Por su parte, el mediocampista Oscar López, reciente figura del Getafe B y flamante novedad tras sumar minutos en la máxima categoría del fútbol español, vivirá este llamado con total intensidad: “Máxima ilusión... honor y gratitud”, expresó el volante, quien buscará ganarse la confianza del cuerpo técnico y consolidarse en el radar internacional.

Agenda y hoja de ruta

La delegación nacional tiene previsto viajar rumbo a Estados Unidos este miércoles para ultimar detalles tácticos de cara a su primer examen. El puntapié inicial de esta gira será ante Paraguay el 27 de septiembre en Washington, mientras que el segundo desafío se jugará tres días después, el 30 de septiembre, frente a Argentina en la ciudad de Córdoba.

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Para esta doble fecha FIFA, Villegas apostó por una convocatoria de 26 jugadores, combinando la experiencia de referentes como el portero Guillermo Viscarra, el capitán Luis Haquín, Miguel Terceros y Ramiro Vaca, con savia nueva que promete renovar las ilusiones de toda la hinchada.