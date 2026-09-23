Paraguay se queda sin el bronce en los Juegos Suramericanos

Paraguay se queda sin el bronce en los Juegos Suramericanos

La Selección Paraguaya Femenina Sub 20 cerró este miércoles su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con un desenlace doloroso. En el encuentro por la medalla de bronce, la Albirroja cayó ante Uruguay en la tanda de penales, tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.