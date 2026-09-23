Paraguay se queda sin el bronce en los Juegos Suramericanos

El compromiso disputado en suelo argentino fue de alta intensidad. El conjunto nacional se puso en ventaja gracias a la ejecución desde los doce pasos de Tamara Amarilla, quien firmó el tanto albirrojo. Sin embargo, el combinado charrúa reaccionó y encontró la paridad definitiva a través de Erika Vidiella, estirando la definición hasta la dramática vía de los penales.
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En la tanda desde el punto penal, la suerte le fue esquiva a las guaraníes. Uruguay se impuso por 4-2, dejando a Paraguay con las manos vacías en la lucha por subir al podio, cerrando así un exigente certamen internacional donde el equipo dejó hasta la última gota de sudor en busca de una presea.
Síntesis del partido
Estadio: Parque Héroes de las Malvinas. Árbitro: Daniel Ureta (Perú). Asistentes: Diego Jaimes (Perú) y José Castillo (Perú). Cuarto árbitro: Jhanet Portugal (Bolivia).
Paraguay 1 (2): Tamara Amarilla; Luz Cardozo, Ximena Moreno, Johana Medina (46′ Erika Figueredo) y Nayeli Torres; Maite Mussi, Luz Paiva, Florencia Cáceres (46′ Larissa Saldívar) y Pamela Villalba; Luján Ortiz (24′ Natalia Miranda) y Alison Bareiro. D.T.: Herminio Barrios.
Uruguay 1 (4): Romina Olmedo; Antonella Cordero, Rocío Frachia, Julieta Casanova y Martina Fuentes; Julieta Mozejko, Allegra Rodríguez, Isabella Pérez y Oriana Tola (46′ Agustina Gómez); Erika Vidiella y Victoria Sosa. D.T.: Marcel Rauss.
Goles: 74′ Tamara Amarilla, de penal (Paraguay); 22′ Erika Vidiella (Uruguay). Penales. Anotaron: Alison Bareiro y Maite Mussi (Paraguay); Lara Elhordoy, Agustina Gómez, Isabella Pérez y Julieta Mozejko (Uruguay). Malograron: Pamela Villalba y Nayeli Torres (Paraguay). Amonestadas: 19′ Luz Cardozo y 42′ Florencia Cáceres (Paraguay); 43′ Ilana Guedes y 65′ Agustina Gómez (Uruguay).
* Datos proveídos por el Departamento de Prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol