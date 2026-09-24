Scaloni deja dudas sobre su futuro en la Albiceleste y hace una revelación sobre la despedida de Messi

La concentración de la selección argentina en las afueras de Buenos Aires se convirtió en el epicentro de la noticia futbolística. Con la mira puesta en la próxima gira de amistosos —que incluirá duelos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín—, el entrenador Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa que dejó mucha tela por cortar, sobre todo al encender la incógnita sobre su propia continuidad al frente del combinado nacional.

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Entre ganas y cuentas pendientes

Mientras la AFA ultima los detalles para los próximos compromisos, el futuro del DT en el banquillo campeón del mundo no está 100% asegurado. A pesar de dejar en claro su deseo de seguir liderando este proceso, el estratega advirtió que aún quedan conversaciones pendientes con la cúpula directiva.

“Con respecto al mío no hay novedades todavía, me reuniré con el presidente estos días”, expresó Scaloni ante los medios, y sentenció: “Hay ganas de estar acá pero hay un montón de aspectos que hay que hablar con el presidente”. Las reuniones clave con Claudio “Chiqui” Tapia definirán los próximos pasos de un ciclo que marcó a hito a la historia del fútbol argentino, pero que ahora entra en una zona de deliberación.

"CUANDO HAYA QUE COMUNICAR ALGO, LO HAREMOS" 📝 🇦🇷



La palabra de LIONEL SCALONI sobre su futuro en la Selección Argentina y la "predisposición" para renovar su contrato. pic.twitter.com/xirkqNpYVN — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 24, 2026

Cuenta regresiva para el adiós de un mito

El plato fuerte de esta doble ventana de amistosos será, sin lugar a dudas, el partido del próximo 6 de octubre ante Benín en Buenos Aires. Esa noche marcará la despedida oficial de Lionel Messi de la Albiceleste, tras el anuncio de su retiro definitivo el pasado 31 de agosto.

Scaloni fue el principal artífice para que el 10 tenga el homenaje que su trayectoria monumental merece dentro del campo de juego: “Yo creo que un jugador como Messi merece su despedida. Puse mi granito de arena porque deseo estar en la despedida de él, y como no sé si más adelante voy a estar, hicimos fuerzas para que viniera, y él hizo ese esfuerzo para poder hacerlo”, confesó el técnico, alimentando al mismo tiempo la incertidumbre sobre su propia continuidad en el cargo.

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"MERECE TODO EL CARIÑO" 🐐 🇦🇷



Lionel Scaloni se refirió a la despedida de LEO MESSI de la Selección Argentina y aseguró que él puso su "granito de arena" para que pueda concretarse. pic.twitter.com/TZagjsbhKF — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 24, 2026

Cabe destacar que el periplo amistoso comenzará el próximo jueves 30 de septiembre en la provincia de Córdoba frente a Bolivia, cerrando luego en suelo bonaerense con los encuentros ante Burkina Faso y Benín.

Renovación obligada y el eco del Mundial 2026

La lista de convocados también trajo sorpresas importantes, como las ausencias de pesos pesados de la era dorada como Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso. Al respecto, el entrenador fue cauto pero directo sobre el cambio generacional: “Son gente que nos ha dado un montón y en principio hoy no están, y lógicamente en un futuro se verá, pero por ahora queremos ver a otros chicos”. Y añadió: “Todo lo que sea meter chicos jóvenes en este contexto no hace más que ayudar”.

Este recambio llega tras un periodo de profunda reflexión. Scaloni reveló cómo transitó las semanas posteriores al trago amargo de la final del Mundial 2026, donde Argentina cayó por la mínima (1-0) ante España:

“Estábamos satisfechos pero con la bronca de que estás a las puertas de conseguir un título del mundo, que hubiese sido para todos espectacular, pero no se dio”, recordó sobre aquel mes y medio de calma y análisis exhaustivo que le tocó atravesar junto a su cuerpo técnico.