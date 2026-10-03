Bruno Fernandes: “Cris nunca dejará de ser el mayor símbolo de nuestra selección”

El conflicto estalló a mitad de semana. Cristiano abandonó el búnker luso el pasado miércoles, justo en la víspera del encuentro contra Dinamarca (que terminó con victoria lusa por 4-2). Su salida se produjo en un contexto de máxima fricción, luego de que el seleccionador Jorge Jesús confirmara en rueda de prensa que el capitán no sería titular por segundo partido consecutivo —un episodio que se sumaba al encuentro ante Noruega, donde se quedó sin disputar ni un solo minuto a pesar de realizar un largo calentamiento de más de media hora—.

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Mientras crecen las especulaciones y los rumores sobre los motivos de su partida, el propio delantero dejó la incógnita abierta en sus redes sociales: “A su debido tiempo diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida del equipo nacional, al cual siempre estuve dedicado”, afirmó Cristiano en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Após a conferência de imprensa do Selecionador Nacional, e no seguimento de uma conversa com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar o estágio da Seleção Nacional.



A seu tempo, direi a verdade a todos os Portugueses sobre as razões que… pic.twitter.com/j8Qrws9KTS — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 30, 2026

Bruno Fernandes blinda a su capitán y frena el ruido exterior

En la conferencia de prensa previa al nuevo compromiso europeo, Bruno Fernandes reveló que ya dialogó en privado con el astro y se encargó de ratificar su figura mítica dentro y fuera de las canchas, exigiendo a la afición y a la prensa cerrar filas en torno al equipo: “Lo que le dije es lo que repito aquí: lo más importante es que, independientemente de lo que pase, Cris nunca dejará de ser el mayor símbolo de nuestra selección, el mayor símbolo de nuestro fútbol”, aseveró el mediocampista del Manchester United.

En esa misma línea, redobló los elogios hacia la magnitud histórica de su compañero: “Y probablemente, no, con seguridad, el mayor símbolo de nuestro país por todo lo que hizo, no sólo en Portugal, sino por todo el mundo”. Agregando además que “tiene un lugar reservado, sin ninguna duda, no sólo entre los mejores de todos los tiempos, sino en el corazón de todos los portugueses”.

O BRUNO FERNANDES REVELOU QUE CONVERSOU COM O CR7 E FAZ PEDIDO AOS PORTUGUESES! 👀🇵🇹



O craque português disse que os jogadores sabem apenas o que foi veiculado na imprensa e pediu para o país não se dividir. 🗣️ #MFM pic.twitter.com/Cfx6B128G7 — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) October 3, 2026

Borrar las divisiones y mirar hacia adelante

Frente al revuelo mediático generado por la salida del histórico “7”, el volante luso hizo hincapié en la necesidad de frenar la polarización social y deportiva en torno al combinado nacional, pidiendo expresamente que se “deje de dividir” y que el país evite tomar partidos bando por bando: “La selección es una sola y seguirá siendo una, independientemente del ruido exterior”, subrayó Fernandes, convencido de que cualquier aspereza debe limarse estrictamente de puertas adentro.

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Para el mediocampista, el foco del plantel debe mantenerse inquebrantable en los objetivos deportivos de la Liga de las Naciones, exigiendo a su vez que se guarde la postura correcta con el referente histórico: “Pero, al mismo tiempo, como ya dije, Cris será siempre el mayor icono de nuestra selección, de nuestro fútbol y también del fútbol mundial, y merece el respeto de todos los portugueses, independientemente de a quién le guste más o menos”, sentenció.

Fuente: AFP