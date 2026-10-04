Otro gol de Arnaldo Castillo en O’Higgins y pide una oportunidad en la Roja

Arnaldo Castillo atraviesa el mejor momento goleador de su carrera en el fútbol chileno. El delantero paraguayo-chileno volvió a marcar este domingo en la victoria 2-0 de O’Higgins sobre Deportes Concepción, resultado que permitió al conjunto de Rancagua sellar su clasificación a las semifinales de la Copa Chile con un contundente 3-0 en el marcador global.

Lea más: Video: David Martínez anota en victoria de Defensa sobre San Lorenzo

En el estadio El Teniente, Castillo apareció a los 76 minutos para abrir el partido con un cabezazo y volver a ser protagonista en una temporada que ya tiene números históricos para el atacante. El paraguayo nacionalizado chileno lleva cuatro partidos consecutivos convirtiendo y atraviesa una racha que lo instaló entre los principales nombres ofensivos del campeonato.

El gol ante Deportes Concepción, además, tuvo un significado especial para Castillo. Con su conquista llegó a 34 goles con la camiseta de O’Higgins, cifra con la que superó al paraguayo Hugo Brizuela y pasó a convertirse en el futbolista nacido en Paraguay con más anotaciones en la historia del club.

Pero el registro no se limita a su recorrido en O’Higgins. Castillo suma 21 goles en lo que va de 2026, considerando todas las competiciones, en lo que ya es su mejor producción goleadora desde su llegada al fútbol profesional.

Un delantero que pide espacio

El presente de Castillo también abrió una nueva posibilidad en su carrera. Después del partido, el atacante expresó su deseo de tener una oportunidad con la Selección Chilena, una aspiración que comenzó a tomar fuerza a partir de su notable rendimiento durante la temporada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Después del cotejo, Castillo abrió la posibilidad para un llamado a La Roja.

“Sí, obvio, ¿por qué no? Siempre dije que estoy expectante de todo. Obviamente si a mí me necesitan y confían en mí, yo con mucho orgullo y con mucha responsabilidad lo voy a tomar”, destacó el delantero.

Su situación tiene un componente particular: nació en Paraguay, pero su vínculo con el fútbol chileno y su condición de nacionalizado le permiten proyectarse hacia la selección de Chile. Con 29 años y en plena madurez futbolística, sus números comienzan a convertirse en un argumento difícil de ignorar.

Mientras O’Higgins avanza en la Copa Chile y mantiene vivo el objetivo de pelear por un título, Castillo atraviesa un momento que puede marcar un antes y un después en su carrera. 34 goles con el club, 21 en la temporada y cuatro partidos consecutivos marcando son las cifras que respaldan la ilusión de un delantero que ahora mira hacia un desafío mayor: recibir el llamado de la Roja.

El gol de Castillo en el triunfo de O’Higgins