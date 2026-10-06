¿Qué dijo Santiago Arzamendia sobre la vuelta a las canchas?

Santiago Arzamendia regresó a las canchas y disputó un partido oficial después de 10 meses. El futbolista paraguayo superó una lesión y operación en la rodilla derecha y disputó los últimos minutos del 3-0 de Estudiantes sobre Gimnasia de Mendoza de Juan Franco y Blas Armoa por la fecha 11 del torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Argentina.

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Arzamendia, quien sufrió las roturas de ligamento cruzado anterior, ligamento lateral interno y meniscos el 13 de diciembre de 2025, habló del retorno y agradeció a los hinchas, que ovacionaron al lateral. “Contento por la vuelta. Fueron casi trescientos días duros”, expresó el ex Cerro Porteño en una entrevista con el área de prensa del club argentino.

“Era un camino, un campeonato como dije en su momento, que debía enfrentar yo solo con el apoyo de la familia, los amigos, los compañeros y el club, que me brindó todo. Agradecido siempre, contento, seguir trabajando y espero estar siempre para ayudar al club”, añadió el defensor, que había sumado ritmo de competencia jugando un cotejo en la Reserva el 29 de setiembre.

Santiago Arzamendia regresó a las canchas luego de 10 meses