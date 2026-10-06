Santiago Arzamendia regresó y Estudiantes volvió a la victoria

Santiago Arzamendia regresó oficialmente a las canchas: el futbolista paraguayo superó una durísima lesión y volvió a jugar un partido con Estudiantes de La Plata. El ex Cerro Porteño fue suplente e ingresó en el segundo tiempo del triunfo 3-0 sobre Gimnasia de Mendoza por la fecha 11 del torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Argentina.

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Arzamendia ingresó a los 89 minutos en reemplazo del argentino Roberto Burgos y disputó la última parte del duelo en el estadio Uno. El lateral de 28 años no jugaba desde el 13 de diciembre de 2025 cuando sufrió las roturas de ligamento cruzado anterior, ligamento lateral interno y meniscos de la rodilla derecha en la final del torneo Clausura 2025.

Santiago Arzamendia había disputado el cotejo por el título de Liga, que fue para el Pincha luego de superar 6-5 por penales (1-1 en los 120 minutos) a Racing de Avellaneda en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, pero salió sustituido debido a una lesión en la rodilla derecha. El cambio fue a los 89 minutos por Gastón Benedetti.

Estudiantes y la racha que cortó con el regreso de Santiago Arzamendia

La victoria de Estudiantes de Santiago Arzamendia, quien jugó por primera vez en el año, sobre Gimnasia de Mendoza de los paraguayos Juan Franco (no ingresó) y Blas Armoa (entró a los 74 minutos) fue con un gol del colombiano Edwin Cetre, quien abrió el marcador de penal a los 83′, y un doblete del argentino Pérez Fabricio, quien marcó a los 90′ y 90+4′.

El Pincha cortó una racha de tres derrotas al hilo, que incluyó una final perdida y una eliminación: 1-2 con Lanús por la fecha 10 del torneo Clausura 2026, 1-3 con Rosario Central por la Supercopa Internacional y 0-1 con Platense por los cuartos de final de la Copa Argentina. Con el triunfo, es noveno con 17 puntos en el Grupo A, a 4 de los play-offs.