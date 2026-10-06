River, Newell’s, Racing y Vélez se unen en un emotivo adiós a Lionel Messi

River Plate: Socio honorífico y memoria en el Monumental

El club anfitrión de la gran fiesta de despedida, River Plate, preparó un homenaje a la altura de la ocasión. En primer lugar, la institución de Núñez difundió un recopilatorio audiovisual que repasa los “momentos inolvidables” del 10 defendiendo a la selección sobre el césped del Monumental.

Leo Messi y sus momentos inolvidables en casa 🏟️🤍❤️🤍 pic.twitter.com/K8X2PovPSQ — River Plate (@RiverPlate) October 6, 2026

Además, en un encuentro privado entre el capitán y el presidente del club, Stefano Di Carlo, se le hizo entrega oficial a Messi de la credencial que lo acredita como socio honorífico de la institución de la banda roja, sellando un vínculo eterno con el templo del fútbol argentino.

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Newell’s Old Boys: El abrazo al niño de Malvinas

Desde Rosario, la tierra que lo vio nacer y dar sus primeros pasos con la pelota, Newell’s Old Boys despidió a su hijo pródigo a través de una emotiva publicación en la red social X. El mensaje estuvo acompañado por una conmovedora imagen del astro de espaldas contemplando una fotografía de su infancia vistiendo la camiseta rojinegra:

Leo, hiciste muy feliz al niño de Malvinas.



Gracias 🇦🇷❤️🖤 pic.twitter.com/LCXOTCTmOX — Newell’s Old Boys (@Newells) October 6, 2026

“Leo, hiciste muy feliz al niño de Malvinas. Gracias”, reza el texto, haciendo entrañable mención al predio Malvinas Argentinas del club leproso, donde Messi forjó sus sueños en las divisiones inferiores.

Racing Club y Vélez Sarsfield: El eco de la gratitud nacional

Las muestras de hermandad cruzaron los colores de los clubes. Racing Club eligió una fotografía entrañable de Messi abrazado a Lautaro Martínez —orgullo de la cantera académica— acompañada por una leyenda que resume el sentimiento de millones: “El abrazo que te dio Lautaro es el que te estamos dando todos ahora. Muchas gracias, toda la vida, Leo”.

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El abrazo que te dio Lautaro es el que te estamos dando todos ahora.



Muchas gracias, toda la vida, Leo 🩵🇦🇷 pic.twitter.com/3sIYbJK0MP — Racing Club (@RacingClub) October 6, 2026

Por su parte, Vélez Sarsfield se sumó a los homenajes compartiendo en X una emblemática postal del capitán festejando la victoria ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, acompañada por un contundente y eterno: “Gracias para siempre”.

GRACIAS para siempre 💙🇦🇷🐐 pic.twitter.com/M15T6kOgMH — Vélez Sarsfield (@Velez) October 6, 2026

Un legado colosal que desafía a la historia

El enfrentamiento de este miércoles ante Benín marca el punto final de una trayectoria incomparable con la absoluta, donde la Pulga deja cifras que ningún otro jugador ha podido alcanzar: 125 goles, 66 asistencias y 208 partidos defendiendo a su país.

A su impresionante palmarés con la mayor —la Copa del Mundo de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024, y la Finalissima 2022— se suman sus glorias juveniles con el Mundial Sub-20 de 2005 y la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Hoy, clubes, hinchas y compañeros despiden al más grande de todos los tiempos sabiendo que su huella en el fútbol argentino es ya inmortal.

Fuente: EFE