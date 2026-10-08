El Salvador ratifica a ‘Bolillo’ Gómez pese al descenso en la Concacaf

La continuidad del estratega cafetero estuvo en duda hasta el último momento. Fue el propio ‘Bolillo’ Gómez quien reconoció ante el presidente de la Fesfut, Yamil Bukele, que presentaría su dimisión si el combinado Azul y Blanco no lograba mantenerse en la Liga A de la Confederación de Fútbol de América del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf).

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En la previa, el propio mandamás del ente federativo había adelantado la postura del entrenador en una conferencia de prensa celebrada el pasado 30 de septiembre: “’Bolillo’ me dijo, y le tomé la palabra, que si no logra mantener a la selección en el grupo A, se va el martes (6 de octubre) y eso es lo que puso sobre la mesa”.

Un balance insostenible que terminó en perdón

El rendimiento de El Salvador en el Grupo B de la Liga A dejó cifras lapidarias. El equipo nacional concluyó en el sexto y último puesto con apenas cuatro puntos cosechados y una alarmante fragilidad defensiva reflejada en 10 goles en contra. La debacle se sentenció tras una categórica goleada sufrida por 6-0 ante Guatemala y un tibio empate 1-1 frente a Martinica, resultados que anticipaban una salida inminente de la dirección técnica.

𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Sobre la continuidad de Hernán Darío Gómez como Director Técnico de la Selección Mayor Masculina. pic.twitter.com/9frPTCVjTS — FESFUT (@fesfut_sv) October 8, 2026

Desde su asunción al cargo en febrero de 2025, el ciclo de Gómez acumula números discretos. Al mando de la absoluta ha dirigido veinte compromisos oficiales, con un saldo adverso de cuatro victorias, seis empates y diez derrotas. A este registro se añaden siete encuentros de carácter amistoso ante clubes y academias, donde cosechó tres triunfos, dos igualdades y dos caídas.

Mirada puesta en el repechaje

Lejos de optar por un cambio de timón, la directiva de la Fesfut decidió respaldar el proyecto y blindar al seleccionador. El plan inmediato contempla el inicio de los entrenamientos para encarar los próximos juegos de play-in de la Liga de Naciones frente a Saint Martin, programados para disputarse el próximo mes de noviembre.

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De acuerdo con el formato estipulado por la Concacaf, los combinados ubicados en el quinto y sexto puesto de cada sector de la Liga A se medirán ante los tres líderes de zona y el mejor segundo de la Liga C en esta instancia de repechaje. Los cuatro vencedores de esta llave conseguirán además el boleto directo a los torneos preliminares de la Copa Oro, fase donde 14 selecciones se jugarán en marzo de 2027 siete series de ida y vuelta para definir a los clasificados definitivos al máximo torneo regional.