Boca empató con Instituto en un duelo donde Paredes se retiró lesionado

Boca empató con Instituto en un duelo donde Paredes se retiró lesionado

Buenos Aires, 9 oct (EFE).- Boca Juniors empató 2-2 en su visita a Instituto de Córdoba, en uno de los partidos que marcó el inicio de la decimosegunda jornada del Torneo Clausura del fútbol argentino.