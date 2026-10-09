Boca empató con Instituto en un duelo donde Paredes se retiró lesionado

Más allá del resultado, la nota de la noche de Córdoba fue la salida lesionado de Leandro Paredes, que apenas pudo disputar 16 puntos saltando desde el banquillo de relevos.
A cuatro días del encuentro frente a Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana, el capitán ‘xeneizes’ sintió un dolor muscular y su presencia en el encuentro ante los brasileños quedó en duda.
El ecuatoriano Enner Valencia y el uruguayo Miguel Ángel Merentiel marcaron los goles de Boca, mientras que Fernando Alarcón y Jonatan Galván convirtieron para el local en un duelo que se disputó en el Estadio Mario Kempes.
Con este resultado Instituto se mantiene como líder de la Zona A con 26 puntos, mientras que Boca quedó con 21 unidades junto con Vélez Sarsfield y Defensa y Justicia.
Los otros resultados de este viernes fueron el triunfo 3-1 de Sarmiento de Junín ante Aldosivi en Mar del Plata y el empate 1-1 de Gimnasia y Esgrima La Plata ante Atlético Tucumán.
Este sábado, en la continuidad de la fecha, se jugarán cuatro duelos con River Plate-Estudiantes de Río Cuarto como partido principal.