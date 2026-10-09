Palmeiras de Gustavo Gómez gana y presiona al líder de Flamengo

El Palmeiras no afloja la marcha y vuelve a respirarle en la nuca al puntero. Este jueves, con una sólida actuación defensiva liderada de principio a fin por el capitán paraguayo Gustavo Gómez, el conjunto paulista se impuso por la mínima (1-0) ante el Bahía y encendió por completo la lucha por el título de la liga brasileña, tras disputarse la vigésimo novena jornada.

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El triunfo adquiere un sabor especial para los dirigidos por el portugués Abel Ferreira, ya que horas antes el líder Flamengo había dejado escapar una ventaja de dos goles para terminar cediendo un empate 2-2 frente al Santos. Con este panorama, el “Verdao” trepa a 60 unidades, ubicándose a tan solo un punto de la cima y a falta de nueve fechas para el final del torneo.

Três pontos na conta, Capitão ✅ pic.twitter.com/jIeI1tsCop — SE Palmeiras (@Palmeiras) October 9, 2026

Sello paraguayo en el campo

Además de la imponente jerarquía del capitán en la zaga, el partido también contó con la presencia del delantero paraguayo Ramón Sosa, quien ingresó al minuto 69 para inyectar velocidad por las bandas. En el banco quedó a la expectativa el también albirrojo Mauricio Magalhães, quien no sumó minutos.

En cuanto al trámite del encuentro, la superioridad del Palmeiras fue evidente desde el pitido inicial. El dominio territorial se tradujo en el marcador gracias a la efectividad del delantero argentino Flaco López, autor del único tanto del compromiso.

Resistencia y doble frente abierto

Durante la etapa complementaria, Bahía intentó sacudirse el dominio y asumió mayores riesgos en busca del empate, monopolizando por tramos la posesión del balón. Sin embargo, se topó con un muro infranqueable: la férrea estructura defensiva comandada por el capitán paraguayo, que neutralizó cualquier intento de sorpresa.

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El conjunto paulista, que firmó una primera mitad de temporada brillante como líder indiscutido, ratifica su gran momento competitivo. Tras una racha reciente de dos victorias y tres empates, el equipo mantiene la intensidad intacta mientras compite de forma paralela en la élite continental: ya se encuentra instalado en las semifinales tanto de la Copa Libertadores como de la Copa de Brasil.