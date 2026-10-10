Video: Marabel aumenta su cosecha goleadora en Argentina

Sarmiento abrió la acción este viernes con triunfo 3-1 ante Aldosivi, en el estadio José María Minella, en Mar del Plata. El triunfo a domicilio dejó a su rival al borde del descenso.

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El paraguayo Junior Marabel (minuto 17), Julián Mavilla (85’) y Jonathan Herrera (89’) anotaron los tantos para el Verde de Junín. Mientras que Lucas Castro (19’) anotó el del honor para el Tiburón.

🏖️ ¡¡JUSTO EN MAR DEL PLATA!! ¡¡UN GOLAZO DIGNO DE FÚTBOL PLAYA!!



⚽ Elián Giménez metió un gran pase, Rentería tocó la pelota para el medio sin dejar que pique y Junior Marabel, también de aire, le pegó de cachetada para abrir el triunfo 3-1 de Sarmiento ante Aldosivi pic.twitter.com/zIfoHJxWZ8 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 9, 2026

El centroatacante Marabel, de 28 años, surgido en el Deportivo Capiatá, llegó 14 tantos en 29 juegos con el Verde de Junín.

Con este triunfo, Sarmiento se posicionó tercero en el Grupo B y está cerca de ingresar a los playoffs por el título.

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Además, Gimnasia La Plata y Atlético Tucumán empataron 1-1 en el sur de Buenos Aires. Lautaro Godoy (82’) adelantó al Decano con un derechazo raso, pero Marcelo Torres (95’, de penal) le dio un punto al Lobo con un tiro desde los once metros en la última acción del partido.