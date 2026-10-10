2-1. Arbeloa sufre otra derrota en tres minutos

Tampoco a la sexta jornada, después de dos empates y tres derrotas en las primeras cinco citas, sumó su primer triunfo el ex técnico del Real Madrid, cuyo equipo además se mantiene en la zona de descenso, con solo dos puntos de los 18 disputados en su nuevo proyecto.

Tras el potente y ajustado remate de Sessegnon a la salida de un córner y después de la reclamación de un penalti por parte de Gonzalo García, el punto de inflexión fue el zurdazo del 1-1 de Ouattara, al que siguió después el 2-1 de Dara O’Shea.