2-2. El Bayern no pasa de un empate ante el Augsburgo y no alcanza el liderato

El equipo bávaro estuvo dos veces por debajo en el marcador, pero al final dispuso de ocasiones para llevarse el triunfo.

El Bayern se encontró en desventaja prácticamente desde el primer instante, cuando, tras un error garrafal de Manuel Neuer, que perdió el balón fuera de su área al intentar un pase, Robin Fellhauer abrió el marcador para el Augsburgo a los ocho segundos con el gol más tempranero de la historia de la Bundesliga.

El Bayern tuvo el saque inicial y, como es habitual, tocó el balón hacia atrás para que Neuer lo enviara a campo contrario, pero el portero del conjunto bávaro hizo un mal control, luego intentó golpear el esférico y lo envió al cuerpo de Fellhauer, que corrió libre de marca hacia la portería y firmó el 0-1 a puerta vacía.

Ese gol tempranero marcó el partido. El Bayern intentó reaccionar, pero tuvo dificultades para fabricar llegadas claras y el Augsburgo plantó una telaraña defensiva, con una zaga de cinco hombres, que dificultaba el juego de profundidad de los visitantes.

La primera ocasión realmente clara del Bayern llegó en la última jugada de la primera parte, cuando un disparo a quemarropa de Harry Kane, tras un gran pase de Aleksandr Pavlovic, toco el larguero antes de irse fuera.

El Augsburgo había tenido una gran ocasión para aumentar su ventaja en el minuto 35, en un saque de esquina. El balón le cayó a Bah en el segundo poste y remató alto con la portería vacía.

En el minuto 51, Luis Dïaz marcó de volea, pero el gol fue anulado por el VAR por fuera de juego de Filp Stasinic. El Bayern comenzó el segundo tiempo con ímpetu y en el 55 Ismael Saibari logró el empate con un remate dentro del área a pase de Kane.

No obstante, un buen contragolpe del Augsburgo y un despeje a medias de Neuer tras un centro volvió a dejar al Bayern por debajo en el marcador. El balón quedó en los pies de Rodrigo Ribeiro, que definió a placer.

La lucha del Bayern contra el muro del Augsburgo volvió a empezar. Dos goles de Luis Díaz y Serge Gnabry fueron anulados por fuera de juego previo y en el minuto 79 el meta Finn Dahmen reaccionó con una parada sensacional ante un cabezazo a quemarropa de Kane. Una maldición parecía pesar sobre el equipo bávaro.

Sin embargo, su insistencia le llevó al empate a dos goles en el minuto 81, cuando Nathaniel Brown marcó dentro del área pequeña tras un centro de Kane desde la izquierda.

En la recta final, Gnabry estrelló un balón contra un poste y Dahmen firmó otra buena parada tras un remate del mismo jugador.

Hubo, además, otro gol del Bayern anulado por fuera de juego.

2 - Augsburgo: Dahmen; Bah (Gouweleeuw, m.82), Matsima, Brackelmann; Seol (Kade, 62), Masengo, Rieder, Behrens, Fellhauer, Ibrahimovic (Gregoritsch, m.82); Ribeiro (Komur, m.75).

2 - Bayern: Neuer; Stasinic (Brown, 67), Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic (Bischof, 86); Olise, Saibari (Gnabry, 67), Luis Díaz (Karl, 86), Kane.

Goles: 1-0, min.1: Fellhauer. 1-1, min.55: Saibari. 2-1, min.63: Ribeiro. 2-2, min.81: Brown.

Árbitro: Sven Jablonski. Amonestó a Matsima, Ribeiro y Behrens.

Incidencias: partido de la quinta jornada de la Bundesliga disputado en la WWK Arena de Augsburgo.