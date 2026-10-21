A un mes de la final de la Copa Sudamericana, Barranquilla presume de estadio remodelado

El partido lo disputarán Boca Juniors, que dejó el martes en el camino al Vasco da Gama tras vencerlo 1-3 en Brasil en la vuelta de las semifinales, y el ganador de la llave entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque, en la que el Galo ganó 3-0 el juego de ida.

El 'Coloso de la Ciudadela 20 de Julio', nombre que toma por el populoso sector donde está ubicado en el sur de Barranquilla, también será en adelante escenario de multitudinarios conciertos y espectáculos.

Las obras, iniciadas en enero de 2026 con una inversión superior a los 45 millones de dólares, incrementaron la capacidad del recinto y lo convirtieron en el estadio más grande y moderno del país.

Al eliminar la pista atlética y bajar el terreno de juego unos cuatro metros, las nuevas gradas se acercan al césped, mejorando la visibilidad y la experiencia del aficionado.

Para conciertos y eventos masivos, el aforo podrá alcanzar los 75.000 espectadores al aprovechar el área del campo gracias a la nueva grama híbrida Bermuda 419, que combina pasto natural con fibras sintéticas, además de un sistema de drenaje y riego automatizado, adaptado al clima tropical.

A un mes de que se dispute la final de la Copa Suramericana, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, destacó los avances de las obras y la modernización del escenario deportivo.

"¡Se enciende la piel del Supermetro! Avanzan las pruebas de iluminación de la fachada del sector oriental, donde un moderno sistema led permitirá crear juegos de luces y animaciones que llenarán de vida y color al coloso de la Ciudadela. ¡El Supermetro se prepara para lucir una imagen espectacular!", expresó Char.

La fachada cuenta con un sistema de más de 74.000 luces led que permite proyectar colores, imágenes y animaciones, mientras pantallas 4K y una franja led de 500 metros rodean el estadio.

La Plaza Monumental, de 16.000 metros cuadrados en el entorno del estadio, completa el entorno del principal recinto deportivo del Caribe colombiano.

Otro de los aspectos que destaca en la remodelación es que la instalación de las butacas está completada en cerca de un 90 %, con más de 10.800 asientos retráctiles de mayor confort; los sanitarios pasarán de unos 300 a cerca de 900; y se habilitarán cuatro camerinos modernos, uno exclusivo para la selección colombiana y otro para el Junior.

Los accesos se ampliaron de cuatro a catorce, y se incorporaron zonas VIP, áreas de hospitalidad, salas de prensa y espacios para museos del Junior y de la selección cafetera.

Inaugurado el 11 de mayo de 1986 con un partido amistoso entre el Junior y la selección de Uruguay, el Metropolitano recibió el nombre del delantero barranquillero Roberto Meléndez en 1991, primer colombiano en jugar en el exterior.

Desde entonces se consolidó como la casa del Junior y de la selección colombiana. En sus gradas se vivieron las clasificaciones a los Mundiales de Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Brasil 2014, Rusia 2018 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Fue sede de la fase de grupos de la Copa América 2001, que Colombia conquistó en casa, y del partido de despedida de Carlos 'El Pibe' Valderrama en 2004, con la presencia de figuras como Diego Maradona. También acogió partidos del Mundial Sub-20 de 2011 y múltiples finales del torneo colombiano con el Junior como protagonista.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) realizó visitas técnicas entre finales de septiembre y principios de octubre para supervisar infraestructura, accesos y espacios operativos y confirmó que Barranquilla mantiene la sede y avanza conforme al cronograma, despejando rumores de un eventual cambio.

Barranquilla se prepara a la altura del evento. El sector hotelero, con cerca de 300 establecimientos y más de 9.000 habitaciones, espera una ocupación cercana al pleno, similar a la registrada en el Carnaval.

Cotelco Atlántico, gremio que agrupa al sector hotelero, proyecta un impacto económico superior a los 60 millones de dólares y la llegada de decenas de miles de aficionados

Para las autoridades locales, la modernización del Metropolitano no solo posiciona a Barranquilla como sede de finales continentales, sino que también busca consolidarla como destino para grandes espectáculos musicales, con un impacto en el turismo y la economía local que trascenderá al 21 de noviembre.