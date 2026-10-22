Estados Unidos albergará el primer Mundial de Clubes Femenino en 2028

La decisión fue adoptada este jueves tras la reunión del Consejo de la FIFA celebrada el pasado 15 de octubre de 2026 en Zúrich, Suiza, un cónclave que dejó noticias transformadoras para el deporte rey a nivel global.

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Igualdad total: Premios y servicios al nivel del Mundial masculino

En un hecho catalogado como histórico para la equidad deportiva, el Consejo aprobó la asignación de 2,5 millones de dólares para cada federación miembro participante en el Mundial Femenino Brasil 2027. Esta cifra equipara exactamente los premios otorgados a los equipos masculinos que disputaron el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Asimismo, la FIFA garantizó que las futbolistas que participen en la cita mundialista recibirán exactamente los mismos servicios de alta gama que se ofrecieron a los varones en 2026. Como incentivo adicional, se estableció que si el torneo genera excedentes económicos, estos se distribuirán íntegramente entre las federaciones participantes, reservando un porcentaje directo para las jugadoras.

Así será la Copa Mundial de Clubes 2028

Respecto al nuevo certamen de clubes, la FIFA detalló que el acceso a la competición se otorgará según los méritos deportivos en la máxima competencia de clubes de cada confederación, evaluando un ciclo de clasificación de cuatro años que abarca desde la temporada que finaliza en 2024 hasta la que concluye en 2027.

El torneo contará con un total de 19 equipos procedentes de las seis confederaciones, los cuales se reducirán a 16 tras una fase de repesca. La distribución de cupos quedó conformada de la siguiente manera:

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UEFA (Europa): 6 equipos.

AFC (Asia): 3 equipos.

CAF (África): 3 equipos.

Concacaf (Norte, Centroamérica y Caribe): 3 equipos.

CONMEBOL (Sudamérica): 3 equipos.

OFC (Oceanía): 1 equipo.

Hasta la fecha, los primeros colosos continentales que ya aseguraron su boleto a la gran cita son:

FC Barcelona Femení (España / UEFA)

Arsenal Women (Inglaterra / UEFA)

Club América Femenil (México / Concacaf)

Gotham FC (Estados Unidos / Concacaf)

Corinthians (Brasil / CONMEBOL)

Naegohyang Women’s FC (RPDC / AFC)

Wuhan Jiangda WFC (China / AFC)

Calentando motores: La Copa de Campeones en Miami

Antes de la gran cita mundialista de 2028, el foco internacional se moverá a la segunda edición de la Copa de Campeones Femenina, torneo que reúne a los campeones continentales y cuyos encuentros decisivos se mudan al Nu Stadium, la flamante nueva casa del Inter Miami.

El cronograma estelar para definir al campeón quedó definido de la siguiente manera: