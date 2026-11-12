Alejandro Domínguez, en conflicto de intereses con Conmebol y FIFA por el cobro de comisiones en Ueno Bank

ABC reveló hoy que Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, cobró comisiones por US$ 3.500.000 pagadas por el Grupo Vázquez en siete transferencias realizadas entre 2025 y 2026 por Ueno Bank, entidad bancaria que patrocina la Copa Sudamericana y en la que Conmebol tenía US$ 14.000.000.

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Debido a los cobros, existe un presunto conflicto de intereses de Domínguez al realizar negocios a título personal con un sponsor de la ente que preside (porque el banco también guardaba dinero de Conmebol). “Podría haber un conflicto de intereses. Eso se debe investigar y ver qué pasó”, explicó el especialista en derecho deportivo Gerardo Acosta al Cardinal Deportivo.

El Código de Ética de la Conmebol, como también de la FIFA, condena el conflicto de intereses. “Un conflicto de intereses existe cuando las personas sujetas al presente Código tienen intereses privados o personales que perjudiquen el cumplimiento de sus obligaciones de manera independiente, íntegra y objetiva”, señala la normativa sudamericana.

“Se entiende por intereses privados o personales a toda posible ventaja que redunde en beneficio de las personas sujetas al presente Código o sus partes vinculadas, según la definición de este Código”, añade el Código de Ética sudamericano. Los pagos que Domínguez recibió por medio del banco fueron tras el acuerdo entre Conmebol y Ueno.

La cronología de Alejandro Domínguez, Conmebol y Ueno Bank

Conmebol anunció el acuerdo con Ueno Bank el 5 de agosto de 2024

Alejandro Domínguez recibió comisiones del Grupo Vázquez en transferencias por Ueno Bank entre el 24 de diciembre de 2025 y 20 de agosto de 2026

“Si Ueno no tenía ninguna vinculación con Conmebol no habría conflicto”

“No se le puede prohibir a la gente que haga negocios comerciales si esos negocios comerciales no afectan por un tema de conflicto de intereses. Si Ueno no tenía ninguna vinculación con Conmebol no habría conflicto de intereses. Sí veo en la circunstancia particular de ese patrocinio”, aclaró Acosta sobre el conflicto de intereses de Domínguez.

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“Dada la circunstancia de que el banco es un patrocinante de Conmebol, podría haber un conflicto de intereses que sería susceptible de investigaciones. Pero no afirmo categóricamente”, agregó el especialista en derecho deportivo sobre la situación de Domínguez, quien recibió transferencias entre el 24 de diciembre de 2025 y 20 de agosto de 2026.

Tanto la Conmebol como la FIFA multan (Conmebol US$ 5.000 y FIFA 10.000 francos suizos) y sancionan el conflicto de intereses para un dirigente relacionado a los organismos. “Se podrá imponer la prohibición de ejercer actividades relacionadas con el fútbol durante un periodo máximo de dos años”, señalan ambas entidades en sus respectivos códigos.

Código de Ética de la Conmebol: Artículo 20. Conflicto de Intereses

Las personas sujetas al presente Código no podrán ejercer sus funciones (en particular, preparar y participar en la toma de decisiones) en situaciones de conflicto de intereses.

Antes de su elección, nombramiento o contratación, las personas sujetas al presente Código deberán dar a conocer todas las relaciones e intereses que puedan generar situaciones de conflicto de intereses relacionadas con las actividades que vayan a desempeñar.

Las personas sujetas a este Código no podrán ejercer sus funciones (en particular, preparar y participar en la toma de decisiones) cuando exista el riesgo de que se produzca un conflicto de intereses que pueda afectar a su actuación. Se deberá poner de manifiesto dicho conflicto inmediatamente y notificarlo a la organización para la que la persona sujeta al presente Código pueda ejercer sus funciones.

El incumplimiento de este artículo será sancionado con la correspondiente multa, cuyo importe mínimo será de DÓLARES AMERICANOS CINCO MIL (USD 5.000) y adicionalmente, se podrá imponer la prohibición de ejercer actividades relacionadas con el fútbol durante un periodo máximo de dos años.

Código de Ética de la FIFA: Artículo 19. Conflicto de intereses