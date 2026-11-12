“Fuimos alcanzados por ese problema”: ¿Qué dijo Gustavo Alfaro del caso Ueno Bank?

Gustavo Alfaro habló de la crisis financiera que generó Ueno Bank en millones de paraguayos, incluyendo a los jugadores de la selección de Paraguay. “Paraguay está pasando un momento complejo, difícil. Nosotros lo vivimos con mucha preocupación y con mucho dolor”, comenzó el entrenador de la Albirroja en la víspera del amistoso contra Singapur por la Fecha FIFA.

Lea más: Mateo Gamarra y el regreso a la selección: “Muy contento"

“Desde lo personal estoy al lado de los jugadores que se expresaron en un comunicado. Porque ellos, más allá de luchar por lo que les pertenece, pusieron en primer lugar a los más necesitados, a la gente que más necesidad tenía. Porque tienen el derecho, como tenemos todos los que nos vimos atravesados por esta situación, a solicitar y a reclamar lo que nos corresponde”, añadió.

“Ellos se han puesto del lado de la justicia. Más allá de que yo no soy paraguayo y hay cosas que expresa el comunicado muy bien, hay cosas que obviamente, al no ser paraguayo, tengo que respetarlas. Y más allá de que las siento de la misma manera. Por eso estamos al lado de cada paraguayo que está sufriendo. Estamos del lado de ellos, estamos al servicio de ellos”, continuó.

Gustavo Alfaro también fue afectado por el caso Ueno Bank

“Nuestra misión aquí es luchar por ellos también. Uno espera, como todos los que fuimos alcanzados por esta situación, que Paraguay como país, de una muestra de grandeza, de superación, de madurez”, expresó Alfaro, puntualizando también fue víctima. “Atravesados por el dolor, estamos dentro de los tres millones de personas que fuimos alcanzados por ese problema”, agregó.

“Ojalá estuviese en nuestras manos la solución de esas cuestiones. Nosotros vamos a seguir clamando y reclamando desde nuestro lugar justicia. Justicia. Justicia para todos. Me pongo a disposición y al servicio, como cada integrante de esta selección, para estar al lado de la gente, que es el lugar donde nosotros tenemos que estar”, puntualizó el seleccionador de 64 años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: El Manchester United de Diego León destituyó a Michael Carrick

Gustavo Alfaro y la representación de los jugadores de Paraguay

“Todo lo que la selección me enseñó a lo largo de este tiempo, me enseñó los valores de los cuales, no solamente esta selección, sino este país estaba formado. Y en honor a la verdad, en este tiempo que pasé con estos jugadores, siento que son la representación más cabal y elocuente del ser nacional, de lo que es el paraguayo de pura cepa, el guaraní de pura cepa”, aseguró.

“Me sentí orgulloso y me siento orgulloso de ser parte de la selección nacional. Por los valores que tienen, por la manera de defenderlo, por el orgullo que sienten cuando defienden este escudo, por el modo y el compromiso que tienen por saber que ellos representan los trabajadores de a pie que todos los días sufren, porque ellos vienen, nosotros venimos de esos lugares”, finalizó.