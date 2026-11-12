El Manchester United de Diego León destituyó a Michael Carrick

Manchester United anunció hoy la destitución del entrenador Michael Carrick. “El Manchester United confirma que Michael Carrick ha dejado su cargo como entrenador del primer equipo masculino”, confirmó el club de Diego León en las redes sociales. “El club tiene la intención de nombrar un sucesor permanente lo antes posible”, aseguraron los Diablos Rojos.

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“Michael se reincorporó al club en enero y guió al equipo a un tercer puesto en la Premier League al ganar 12 de los 17 partidos restantes de la temporada 2025/26. Tras un comienzo de temporada decepcionante, el club ha llegado a la difícil conclusión de que es necesario un cambio para alcanzar nuestros objetivos”, explicó en un comunicado.

Los números de Michael Carrick en este 2026-2027

De los 15 partidos de Michael Carrick en el comienzo de la temporada 2026-2027, Manchester United ganó solamente 3, empató 5 y perdió 7, quedando eliminado de la Copa de la Liga contra el Brighton de Diego Gómez en los 16avos de final. Además, está décimo octavo, en zona de descenso, en la Premier League y es décimo séptimo en Champions League.

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Michael Carrick, un histórico del Manchester United

“Michael es, y siempre será, una leyenda del Manchester United. Al igual que cuando jugaba, se ha comportado con la máxima dedicación y profesionalismo durante su regreso al club. Su liderazgo y sus logros la temporada pasada siempre serán recordados con cariño”, finalizó el United sobre Carrick, quien jugó desde 2006 hasta 2018, conquistando 18 títulos.