El golazo de Diego Gómez, el mejor de octubre en la Premier League

La Premier League reveló al ganador del gol del mes: Diego Gómez. El golazo desde la mitad de cancha del futbolista paraguayo en la goleada 5-0 de Brighton sobre Crystal Palace por la fecha 7 fue elegido el mejor tanto de octubre. “¡Diego Gómez gana el Gol Guinness del Mes desde la línea central contra Crystal Palace!”, publicó el torneo en las redes sociales.

Lea más: El contundente comunicado de Cerro Porteño sobre Juan Manuel Iturbe

El gol de Gómez ganó la disputa sobre otros 7 tantos nominados: la elección fue realizada por votación del público y un panel de expertos. El ex Libertad es el tercer jugador de las Gaviotas en conquistar el premio en las últimas cuatro ediciones después de Kaoru Mitoma en abril (temporada 2025-2026) y Lewis Dunk en septiembre (temporada 2026-2027).

El gol de Diego Gómez, octavo en el ranking de goles de larga distancia

El golazo de Diego Gómez para Brighton el 18 de octubre es el octavo de mayor distancia en la Premier League: el mediocampista de la selección de Paraguay convirtió de 51,3 metros y sucedió a Wayne Rooney, quien fue el último en anotar desde más de cincuenta metros (57,7 m en el triunfo 4-0 de Everton sobre West Ham por la fecha 14 en Goodison Park).

Diego Gómez: El ranking de goles de larga distancia de la Premier League

95,7 m: Asmir Begovic en Stoke City vs. Southampton el 02/11/13 92,2 m: Tim Howard en Everton vs. Bolton el 04/01/12 84,7 m: Raul Robinson en Tottenham vs. Watford el 17/03/07 63,9 m: Charlie Adam en Chelsea vs. Stoke City el 04/04/15 60,6 m: Xavi Alonso en Liverpool vs. Newcastle el 20/09/06 60,5 m: Maynor Figueroa en Styoke City vs. Wigan el 12/12/09 57,7 m: Wayne Rooney en Everton vs. West Ham el 29/11/17 51,3 m: Diego Gómez en Brighton vs. Crystal Palace el 18/10/26

El golazo de Diego Gómez, el mejor de octubre