Godoy Cruz, con capitanía paraguaya, regresa a Primera en Argentina

En el estadio de Belgrano, en Córdoba, Godoy Cruz de Mendoza se impuso en la final de la Primera Nacional sobre Tristán Suárez por 3-1 con los goles de Esteban Burgos (12’, de penal), Axel Rodríguez (32’) y Martín Pino (68’), mientras que Marcos Enrique descontó para el Lechero, equipo de Ezeiza, sur de Buenos Aires.

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Así, el Bodeguero regresa a la Primera división tras doce meses de ausencia, luego de descender a fines de 2025. Y concreta su segundo ascenso, veinte años después de su primera escalada a la división mayor.

El Blanco y azul, que en casi dos décadas llegó a participar en cinco ocasiones en la Copa Libertadores -llegó dos veces a los octavos de final-, regresa para convertirse en el tercer club de Mendoza en Primera, a la par de Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima.

En las próximas semanas se definirá el segundo ascenso a Primera, en el que Godoy Cruz y otro club reemplazarán a los descendidos Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi de Mar del Plata.

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Además de Diego Viera, experimentado defensor de 35 años, quien acumuló 18 presencias y 2 goles en la campaña, en el Tomba también milita el atacante paraguayo Willian Daniel Riquelme (24), quien estuvo presente en 6 cotejos.