Flamengo dio un paso gigantesco hacia el bicampeonato del Campeonato Brasileño este miércoles al imponerse de remontada 2-1 sobre Athletico Paranaense en el Maracaná, aprovechando al máximo la caída 2-1 de Palmeiras frente a Cruzeiro en Belo Horizonte. Con estos resultados, el líder alcanzó los 79 puntos y estiró a seis unidades su ventaja sobre su principal perseguidor cuando restan apenas tres jornadas para el cierre del certamen.

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En Río de Janeiro, el conjunto dirigido por Leonardo Jardim comenzó cuesta arriba por un tempranero tanto del colombiano Kerwin Vargas, beneficiado por una falla del arquero visitante. Sin embargo, el Mengão no perdió la compostura, sostuvo la presión y torció la historia con los goles de Jorge Carrascal y Jorginho para encadenar su sexta victoria consecutiva.

Golpe al mentón para el <i>“Verdão”</i>

La noche fue mucho más amarga para Palmeiras, que no contó ni entre los suplentes con los seleccionados albirrojos, el capitán Gustavo Gómez y el volante ofensivo Maurício Magalhães Prado, en el Mineirão. Tras una primera mitad favorable a Cruzeiro, tercero en la tabla, el elenco paulista golpeó de entrada en el complemento a través del paraguayo Ramón Sosa.

La reacción local fue fulminante: Matheus Pereira igualó con un potente tiro libre y, apenas un minuto después, William generó la jugada que derivó en el gol en contra de Khellven para sellar la remontada celeste. Abel Ferreira debió prescindir de piezas habituales como Jhon Arias y José Manuel “Flaco” López, quienes recién aterrizaron en la madrugada tras actuar el día anterior con sus selecciones.

Con el margen reducido en el torneo doméstico, Palmeiras deberá reenfocar energías mientras prepara su gran cita continental: la final de la Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata, programada para el 28 de noviembre en Montevideo.