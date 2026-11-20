La Conmebol ratificó hoy el apoyo a Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA y quien busca la reelección al frente del ente rector del fútbol mundial. El comunicado del organismo sudamericano es en medio del conflicto de intereses de Alejandro Domínguez, quien cobró comisiones por US$ 3.500.000 por medio de Ueno Bank, que fue sponsor de la Copa Sudamericana 2026.

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“Los 10 países que integran la Confederación Sudamericana de Fútbol reafirmaron su respaldo a la candidatura de Infantino a la presidencia de la FIFA. Se trata de un reconocimiento al liderazgo del actual titular de la FIFA y a las transformaciones positivas en el fútbol”, señaló con relación a Infantino, quien estuvo en el ojo de la tormenta por intentar vender derechos de la Copa del Mundo.

El respaldo de Conmebol a Gianni Infantino para las elecciones de FIFA

“El Consejo de la CONMEBOL, reunido en Barranquilla en la víspera de la final de la CONMEBOL Sudamericana, ratificó por unanimidad su firme apoyo a la candidatura de Gianni Infantino a la presidencia de la FIFA. Infantino buscará su reelección en el Congreso de la institución programado para marzo próximo en Marruecos”, explicó la Conmebol.

El Consejo de la Confederación Sudamericana de Fútbol fue realizado en la ciudad de Barranquilla, sede de la Final de la Copa Sudamericana 2026. El sábado 21 de noviembre, a las 19:30, hora de nuestro país, Atlético Mineiro y Boca Juniors, con Ángel Romero y Adam Bareiro, disputan la definición del título del segundo certamen de clubes más importante del continente.

¿Cuándo son las elecciones y quiénes son candidatos a presidente de FIFA?

Gianni Infantino disputará la presidencia de la Federación Internacional de Fútbol Asociación en las elecciones del 18 de marzo de 2027, contra el francés Philippe Hamidou Diallo, titular de la Federación Francesa de Fútbol, y el japonés Kohzo Tashima, presidente honorario de la Asociación Japonesa de Fútbol. Las votaciones serán en el 77° Congreso de la FIFA en Rabat, Marruecos.