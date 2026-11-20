La extracción de las bolas, la primera de todas España, fuera de los cabezas de serie y asumida la dificultad del sorteo (Alemania y Portugal eran las otras dos posibilidades), también reveló el resto del recorrido hacia la final: la vigente campeona del mundo y de Europa o Francia se cruzarán con Países Bajos o Portugal, mientras que Alemania o Bélgica lo harán contra Inglaterra o Noruega. Eso ya será el 9 o el 10 de junio de 2027. La final será el 13 de junio.

Pero, antes de todo, están los cuartos de final, previstos para el 25 o 27 de marzo la ida, en casa en el caso de España, y el 28 o 30 de marzo de 2027, la vuelta en terreno francés para Lamine Yamal, Rodrigo Hernández y compañía, que realmente son los rivales a batir del torneo para cualquiera de los otros aspirantes, incluida Francia, más allá de que su segunda posición de grupo haya sido un lapsus que lo complica todo.

Ya lo demostró en las semifinales del último Mundial, cuando se impuso por 2-0 a Francia con una superioridad evidente, sin capacidad de maniobra para Mbappé, su máximo goleador histórico, capitán y referencia absoluta, pero tampoco para Michael Olise, Desiré Doué, Ousmane Dembélé o ninguna de sus estrellas.

Ha cambiado Francia desde entonces, visiblemente en el banquillo, con Zinedine Zidane como relevo de la histórica época de Didier Deschamps al frente de los 'Bleus'. La nueva era suma seis partidos, todos en la Liga de Naciones, con cuatro victorias, un empate y una derrota (3-1 con Italia), diez goles a favor y seis en contra. Diez puntos.

Realmente, España, aunque haya sido segunda, ha sido más productiva en todos los sentidos que su adversario en los cuartos de final: sus 15 puntos, cinco más que Francia, se resumen en cinco triunfos y la única derrota citada del pasado domingo con Inglaterra. Ha marcado 16 goles, seis más que Francia, y ha recibido ocho, dos más.

Sólo la superó Inglaterra, la mejor de todas en el global de los cuatro grupos de la Liga de Naciones, por puntos y por diferencia de goles. La inigualable selección de Thomas Tuchel, que ha dado un paso adelante inequívoco, fiel reflejo de su victoria contra España, y liderada por Harry Kane se mide al último equipo que se clasificó para los cuartos de final: Noruega, que ganó 2-3 en Dinamarca en el minuto 96 y de penalti.

El gol que lo cambió todo para ella (hasta entonces estaba destinada a jugar los 'play off' por la permanencia en la Liga A y pasó a disputar los cuartos de final), lo marcó Erling Haaland, enfrentado en marzo a Harry Kane, el vigente Balón de Oro, ahora por el acceso a semifinales.

El duelo total de dos goleadores impresionantes: los 68 goles en 61 partidos del noruego con su selección, además de los 14 en 14 partidos con el Manchester City este curso, contra los 93 tantos en 127 encuentros del inglés, además de 10 en 15 choques, más 10 asistencias, en este ejercicio con el Bayern Múnich.

Un pulso gigantesco en un partido que sitúa invariablemente a Inglaterra como favorita. Es, a la vez, una revancha. Noruega fue eliminada por ella en los cuartos de final del pasado Mundial 2026 en la prórroga, por 2-1. Los dos goles fueron de Jude Bellingham, el último en el minuto 93. Es un anticipo de la dificultad para las dos.

Alemania también es favorita contra Bélgica, pero con dudosa distancia. El conjunto de Jurgen Klopp se ha relanzado por el 5-0 a Países Bajos, pero comenzó titubeante, aún en el proceso de consolidar la identidad potente que sí demostró contra la 'oranje'. Los cuartos de final serán una prueba de fuego, igual que para Bélgica, que ha demostrado su capacidad en esa fase de grupos, goleada incluida a Italia por 4-1.

Países Bajos había demostrado fortaleza desde la llegada de Xavi Hernández hasta precisamente esa última jornada que lo desbancó de la primera posición del grupo A2. Un golpe que, sin embargo, ha tenido menos incidencia de la esperada en cuanto a su rival en cuartos de final. De las tres opciones que surgían en el horizonte de la selección que dirige el campeón del mundo español en 2010, Portugal es la menos imponente.

Las otras dos posibilidades eran Inglaterra o Francia para el conjunto neerlandés, que se medirá a una Portugal en la transición que supone la retirada del equipo nacional de Cristiano Ronaldo, capitán y la más absoluta leyenda. El último parón ha evidenciado todas las inquietudes que acechan al equipo que dirige Jorge Jesus: primero fue una derrota por 1-4 ante Dinamarca y después un triunfo ajustado y sufrido por 2-3 en Gales.

En el acto de este viernes también se sortearon las eliminatorias de promoción del nivel B al A (Bosnia-Herzegovina-Dinamarca, Hungría-Serbia, Irlanda-Croacia y Eslovenia-Gales) y del B al C (Estonia-Rumanía, Bielorrusia-Israel, Islas Feroe-Georgia y Chipre-Macedonia del Norte).

España/Francia - Países Bajos/Portugal

Bélgica/Alemania - Noruega/Inglaterra.

Ganador semifinal 1 – ganador semifinal 2.

Perdedor semifinal 1 – perdedor semifinal 2.