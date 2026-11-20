En el marco de la reunión de su Consejo celebrada en la sede de la final de la Copa Sudamericana 2026, en Barranquilla, Colombia, la administración de la Conmebol puso sobre la mesa los antecedentes de los USD 15.000.000 colocados en Ueno bank y delineó los pasos que dará para recuperar ese dinero.

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Según lo informado durante el encuentro, el monto depositado equivale al 1,8 % del total de los activos de la confederación. Aunque desde la institución remarcaron que este episodio no compromete su operatividad actual ni futura ni representa un impacto significativo en el conjunto de sus finanzas, dejaron en claro que evaluarán todas las vías legales disponibles para recuperar hasta el último dólar, al que definieron como un recurso perteneciente al fútbol sudamericano.

¿Cómo se decidió la inversión?

Para explicar el contexto de la colocación, la administración repasó los criterios de su política de inversiones. Estas reglas exigen diversificar los fondos entre bancos locales y del exterior, fijar límites porcentuales de exposición por entidad y evaluar la rentabilidad ofrecida bajo un requisito excluyente: operar únicamente con entidades que cuenten con calificación de riesgo en categoría A.

De acuerdo con la versión expuesta ante el Consejo, Ueno bank cumplía con esa calificación de categoría A al momento de concretarse las operaciones, según los registros oficiales y públicos bajo supervisión del Banco Central del Paraguay (BCP). Actualmente, el organismo rector del fútbol sudamericano distribuye inversiones en 32 bancos, tanto en Paraguay como fuera del país.